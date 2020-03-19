بالتعاون مع الفجر الفني النجوم يطلقون مبادرة للتوعية ضد فيروس كورونا

أطلق الفجر الفني مبادرة من خلال نجوم الفن لتوعية الشعب المصري من أزمة فيروس كورونا المستجد، والذي انتشر بشكل كبير في العالم.







وكان طالب نجوم الفن من الجمهور عدم الخروج من المنازل، للحافظ على سلامة المواطنين، والتزام بتعليمات وزارة الصحة للتجاوز من تلك الإزمة الصعبة، كما حرص بعض الفنانين تهدئه الشعب بسب الخوف والقلق الذي سيطر على العالم بسب فيروس كورونا.



ويرصد الفجر الفني الفنانين التي ساهمت في المبادرة



إيهاب فهمي





أكدت الفنان إيهاب فهمي، إعجابة بتصرف المسؤلين في مصر، في التوعية ضد فيروس كورونا، وطالب من جمهور الإلتزام بكل التعليمات التي كشفت عنها وزارة الصحة، وعدم الخروج من المنازل إلا للضرورة القصوى.







وفاء عامر





كما ناشدت النجمة وفاء عامر، زملائها الفنانين بتوجيه بعص الرسائل والنصائح للجمهور من خلال حساباتهم الشخصية، وذلك لإنهم لديهم العديد من المتابعين.



عزوز عادل

وقال الفنان عزوز عادل، بلاش نسلم على بعض ونبوس ولازم نحمي نفسنا ودايما يكون معانا كحول ومطهر للحافظ على حياتنا.





هيثم سعيد

كما ساهم الفنان هيثم سعيد، في المبادرة طالب من الجميع عدم التجمعات في أماكن كثيرا، والتزام بكل إرشادات الصحة.



كما قام بعض الفنانين بتوجيه بعض الرسائل والتوعية للجمهور من خلال موقع التواصل الاجتماعي، للحافظ على سلامة المواطنين.