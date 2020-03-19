البورصات الأوروبية ترتفع بالختام بدعم من إجراءات تحفيزية لمواجهة كورونا

انهت البورصات الأوروبية تعاملات اليوم الخميس على ارتفاع بدعم من تحركات البنوك المركزية العالمية في محاولة لاحتواء تأثيرات الكورونا.





وأعلن بنك إنجلترا خفض طارئ لمعدل الفائدة ليصل إلى 0.1 بالمائة مع تعزيز برنامج شراء السندات.





وأطلق البنك المركزي الأوروبي برنامجاً طارئاً بقيمة 750 مليار يورو (حوالي 821 مليار دولار) لشراء الأصول، استجابة إلى اضطرابات الأسواق وتأثيرات "كوفيد-19".





وقال البنك إنه سيعمل على ضمان استفادة كافة قطاعات الاقتصاد من شروط التمويل الداعمة لهذه الأزمة، مع الإشارة إلى تطبيق هذه الخطوات التحفيزية بالتساوٍ على الأسر والشركات والبنوك.





وبلغ عدد الإصابات المؤكدة حتى الآن إلى نحو 229 ألف حالة مؤكدة من الإصابة بالفيروس الصيني عالمياً، وتوفى ما لا يقل عن 9300 شخص.





وفي بيانات اقتصادية، تراجعت ثقة الشركات في ألمانيا بأكبر وتيرة في 29 عاماً.





وعند التسوية، ارتفع مؤشر "ستوكس 600" بنحو 2.9 بالمائة ليصل إلى 287.8 نقطة، بينما ارتفع "فوتسي إم.بي.أي" الإيطالي بنسبة 2.3 بالمائة مسجلاً 15466.9 نقطة.





كما ارتفع مؤشر "فوتسي" البريطاني بنسبة 1.4 بالمائة ليسجل 5151.6 نقطة.





وزاد مؤشر "كاك" الفرنسي بنسبة 2.7 بالمائة إلى 3855.5 نقطة، في حين صعد مؤشر "داكس" الألماني بنسبة 2 بالمائة مسجلاً 8610.4 نقطة.





وتراجع اليورو أمام الدولار الأمريكي بنسبة 2.1 بالمائة ليسجل مستوى 1.0682 دولار.







