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بدرية طلبة لـ"الفجر الفني": أخوض التجربة السينمائية بـ"الأوضة الضلمة".. وهذا أكثر موقف كوميدي في "فلانتينو"

الخميس 19/مارس/2020 - 11:27 م
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بوابة الفجر
حوار ولاء عبد الناصر
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بنغمات ضحكاتها المتواصلة، وسرعة وكوميديا لهجتها في الحديث، استطاعت أن تكون شعبية كبيرة من الجماهير، ودخلت قلوبهم ببساطتها وتلقائيتها في التمثيل، بدأت حياتها الفنية على خشبة المسرح، خلال مشاركتها في مسرحية دور مي فاصوليا، ثم رشحت للعمل في البرنامج الكوميدي "حسين على الهواء"، ثم بعد ذلك انطلقت في عالم التمثيل وقدمت العديد من الأدوار المميزة.

أجرى "الفجر الفني" حواراً خاص مع الفنانة بدرية طلبة، التي تحدثت عن تجربتها في مسلسل "البرنس"، ما جذبها للمشاركة في مسلسل "فلانتينو"، تجربتها السينمائية الجديدة.
وإلى نص الحوار..

تخوضين السباق الرمضاني القادم بمسلسل "البرنس".. ماالذي جذبك للمشاركة فى هذا العمل؟
الشخصية التى أجسدها جديدة ومختلفة تماماً عن ما قدمته من قبل، ولا يطغي عليها الطابع الكوميديا، وسيتفاجيء الجمهور بها، بالإضافة إلى العمل مع المخرج محمد سامي، فالعمل معه ممتع ومريح، على الرغم أنه شديد في التعامل خلال التصوير لأنه حريص على خروج العمل بشكل جيد.


كيف كانت كواليس العمل مع محمد رمضان؟
كواليس العمل كانت جميلة جداً وبها نوع من الكوميديا، وهذه ليست أول مرة اشتغل فيها مع محمد رمضان، وأنا سعدت جداً بالعمل معه.

ماذا عن تجربتك في مسلسل "فلانتينو"؟
تعتبر تجربتي في مسلسل "فلانتينو"، من أجمل التجارب في حياتي، وهذه تعتبر إضافة لي في مشواري الفني إني اشتغلت مع الزعيم.

ما أبرز المواقف الكوميدية التي حدثت أثناء كواليس "فلانتينو"؟
مشهد سواقة العربية من أكثر المشاهد الكوميدية التي حدثت في الكواليس، معبرة عن ذلك قائلة" أنا لدي فوبيا من السواقة وعندي مشكلة في التعامل مع العربيات فكنت بسوق وأنا بسوق كنت هشيل الكرو بأدوات التصوير كلها، ولكن المخرج رامي إمام استحملني كتير لحد أما عملت المشهد".

هل تفضلين طرح المسلسلات فى السباق الرمضاني عن الأيام العادية؟

السباق الرمضاني له طعم مختلف، والعرض فيه يكون مميز، وأنا أحب خوض التجربة الرمضانية، والسباق الرمضاني القادم 2020 لا يزدحم بالمسلسلات، فهي قليلة عن الماضي.


هل لديك جديد فى السينما خلال الفترة المقبلة؟

أنا بالفعل تم التعاقد معي على فيلم "الأوضة الضلمة"، مع المخرج محمد سامي، ولكن حاليا منتظرين الإنتهاء من مسلسل "البرنس"، بالإضافة إلى مشكلة الكورونا.

ماهو العمل الذي أحدث طفرة في مسيرة بدرية طلبة الفنية؟

برنامج "حسين على الهوا"، كان من أولى خطواتي الفتية التي أثرت في مسيرتي، ثم بعد ذلك فيلم "لا تراجع ولا استسلام"، ثم مسلسل "الكابوس"، حيث ابتعدت تماماً عن الكوميديا وأديت الدور بشكل احترافي بشهادة الجميع.


نلاحظ أن الطابع الكوميدي يغلب على معظم أدوارك ..هل تفضلين نوعية الأعمال الكوميدية عن غيرها ؟

أنا أفضل جميع الأنواع، وأحب الأدوار المختلفة والمميزة، وهذا العام ابتعدت عن الكوميديا في مسلسل "البرنس"، وهذا سوف يراه الجمهور، وأتمني أن تنال الشخصية إعجابهم.
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