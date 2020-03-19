قرار عاجل من جامعة المنصورة لصالح طلابها المرضى لمجابهة فيروس كورونا



أوضح نائب الجامعة أنه بالنسبة لمرضي الأورام فسيتوجه مندوب من مستشفى الطلبة لمنازل هؤلاء الطلاب لتوصيل الأدوية إليهم.



جاء ذلك نظرًا للأحداث الراهنة التي تمر بها البلاد في مواجهة الفيروس الوبائي كورونا المستجد، وفي إطار حرص الدولة المصرية علي اتخاذ الإحتياطات الاحترازية لمكافحة العدوى ومنع التجمعات خشية من انتشار العدوي، وانطلاقا من حرص جامعة المنصورة على التيسير على طلاب الجامعة مرضى الأمراض المزمنة وذلك لقلة مناعتهم لمكافحة العدوي، لذا فقد تقرر



وتمني نائب الجامعة الشفاء العاجل لأبنائه الطلاب، داعيا الله عز وجل أن يحفظ بلدنا الحبيب مصر من كل مكروه وسوء.



يشار أن جامعة المنصورة تشهد اجراءات مكثفة للوقاية من فيروس كرونا بالمستشفيات ومنظومة العمل بالعيادات الخارجية بجامعة المنصورة، حيث قام الدكتور أشرف عبد الباسط رئيس جامعة المنصورة بجولة تفقدية داخل المستشفيات والمراكز الطبية المتخصصة رافقه خلال الجولة الدكتور محمد حجازي المدير التنفيذي للمستشفيات الجامعية والمراكز الطبية المتخصصة.



تأتي الجولة لمتابعة كافة الإجراءات الاحترازية وتعليمات الطب الوقائي ومكافحة العدوى في خطط التعامل مع فيروس كورونا بالمستشفيات، ومتابعة تواجد مستلزمات التعقيم واحتياجات الكشف على المشتبه بإصابتهم بفيروس كورونا، والتزام العاملين بأساليب الوقاية واتباع إجراءات مكافحة العدوى.



وتفقد خلال الجولة منظومة العمل بالعيادات الخارجية والخدمات الطبية والعلاجية الخاصة والاجراءات الخاصة بالرصد والتعامل مع الحالات المشتبه بها بحضور الدكتور مها ماهر مدير مستشفى الباطنة التخصصي

وقام بالمرور على العيادات الخارجية بمستشفى الأطفال الجامعي وقام بسؤال الامهات عن مستوى الخدمات الطبية المقدمة للأطفال المرضى.



رافق رئيس الجامعة االدكتور أحمد الرفاعي مدير المستشفى، الدكتور هالة المرصفاوى رئيس قسم طب الأطفال، الدكتور أحمد درويش ومدير العيادات الخارجية، الدكتور أحمد الحسيني مدير شئون الأطباء والدكتورة ميادة صبري مدير وحدة مكافحة العدوى.



كما تفقد العمل بالعيادات الخارجية بمستشفى الجامعة الرئيسي بحضور الدكتور الشعراوي كمال مدير عام مستشفى الجامعة الرئيسي، الدكتور وائل زكريا نائب مدير مستشفى المنصورة الجامعي، الدكتور محمد الغندور مدير العيادات الخارجية ووحدة الجودة.



وقام رئيس الجامعة بتفقد وحدة الترصد وهى العيادة المخصصة داخل العيادات الخارجية لاستقبال الحالات المشتبه بإصابتها بفيروس كورونا بحضور رئيس هيئة التمريض بالمستشفيات ومنسقي مكافحة العدوى.





قرر الدكتور محمد عطية البيومى نائب رئيس جامعة المنصورة صرف علاج شهري مارس، ابريل دفعة واحدة للطلاب مرضي أمراض (السكر، أمراض المناعة، أمراض الدم).