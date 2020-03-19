مصطفي بكري: مصر لن تفرط في ذرة من ترابها ولا نقطة من ماء النيل

قال الإعلامي مصطفى بكري، إن ملف سد النهضة الآن في يد أمنية، ومصر حريصة على الحفاظ على كل حقوقها، مشيرًا إلى أن حرص الدولة المصرية على مياه نهر النيل لا يتزحزح في أي حال من الاحوال، وأي شخص يتصور بأن مصر قد تفرط في ذروة من ترابها أو في نقطة مياه "غلطان".



وتابع " بكري"، خلال تقديمه برنامج "حقائق وأسرار"، المذاع على فضائية "صدى البلد"، مساء الخميس، أن الأيام المقبلة ستكون أكثر تفاؤلًا حول حل أزمة سجد النهضة وفقًا لما لديه من معلومات، مشيرًا إلى أن الاتفاقيات تحدد 55.5 مليار متر معب، وهذا الامر ليس مجالًا للنقاش.



وأشار إلى أن مصر وقعت بالأحرف الاول على اتفاقية ملء وتشغيل سد النهضة في واشنطن لكي تبرأ ذمتها، ولكي نصل إلى حل يحفظ حق مصر، وفي نفس الوقت يساعد على الوصول إلى حل مناسب لكل الاطراف المعنية.



وفي سياق منفصل أكد الرئيس عبدالفتاح السيسي، على تقديره لنظيره الكيني وموقفه الإيجابي الداعم لمصر في مسألة مفاوضات سد النهضة الإثيوبي.



وتلقى السيسي، مساء الثلاثاء، اتصالًا هاتفيًا من الرئيس الكيني أوهورو كينياتا.



وصرح السفير بسام راضي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن الاتصال شهد تبادل وجهات النظر بشأن آخر تطورات ملف سد النهضة في ضوء ما انتهت إليه المفاوضات في واشنطن من اتفاق وقعت عليه مصر بالأحرف الأولى.



وأعرب الرئيس الكيني من جانبه عن دعمه للموقف الإيجابي المصري خلال مفاوضات سد النهضة والذي يأتي من منطلق حسن النية والإرادة السياسية المصرية الصادقة. وعلي صعيد العلاقات الثنائية؛ أشاد الرئيس كينياتا بالتطور المتواصل بين البلدين في شتى المجالات، معربًا عن تقديره الكبير لمصر وشعبها وقيادتها.



وأوضح المتحدث الرسمي أن السيد الرئيس أكد الأهمية الخاصة التي يوليها للتشاور وتبادل وجهات النظر مع الرئيس كينياتا في ضوء العلاقات الثنائية المتميزة التي تربط مصر بكينيا، مشيرًا سيادته إلى حرص مصر على تعزيز التعاون بين البلدين في مختلف المجالات، خاصةً التبادل التجاري وتطوير البنية التحتية وتوفير الدعم الفني وبناء القدرات.



كما أعرب الرئيس عن التقدير للموقف الكيني الداعم لمصر في ملف سد النهضة، مؤكدًا سيادته أهمية تعزيز التعاون الاستراتيجي بين دول حوض النيل في إطار المصلحة المشتركة وتحقيق التنمية، ومشددًا على استمرار مصر في إيلاء هذا الموضوع أعلى درجات الاهتمام في إطار الحفاظ علي مقدرات الشعب المصري.