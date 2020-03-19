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جونسون: واثقون من قدرتنا على تقليل الإصابات بفيروس كورونا في 12 أسبوعاً

الخميس 19/مارس/2020 - 08:20 م
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بوابة الفجر
وكالات
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قال رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، اليوم الخميس، إنه واثق بقدرات بلاده على تقليل الإصابات بفيروس كورونا المستجد في غضون 12 أسبوعا.

وأكد جونسون أنه بصدد فرض إجراءات أكثر صرامة في لندن لمواجهة تفشي الفيروس، مشيرا إلى أن الالتزام بنصائح الحكومة بهذا الشأن في بعض مناطق العاصمة كان ضعيفا.

وقررت بريطانيا وضع 20 ألف جندي في حالة استعداد تام، في إطار الجهود المبذولة لوقف انتشار فيروس كورونا المستجد.

جونسون لا يستبعد إغلاق لندن بالكامل لاحتواء كورونا
وناشد رئيس الوزراء البريطاني مواطنيه عدم التدافع لشراء السلع بكميات كبيرة خوفا من انتشار الفيروس.  

وقال جونسون، الأربعاء، إن حكومته لا تستبعد اتخاذ أي إجراء، وذلك ردا على سؤال عما إذا كان سيتخذ قرارا بإغلاق لندن لعدم التزام المدنيين بتجنب التجمعات.

وخلال مؤتمر صحفي، ألح الصحفيون على جونسون حول ما إذا كانت هناك حاجة لاتخاذ إجراءات أكثر صرامة، فرد قائلا: "قلنا دائما إننا سنقوم بالإجراءات الصحيحة في الوقت المناسب". 

وأضاف: "يبذل الكثير من الناس جهودا بطولية حقيقية للامتثال للنصيحة التي قدمناها، ولكن كما قلت.. نحن نبقي كل شيء قيد المراجعة المستمرة".  

ومطلع الأسبوع الجاري، طالب جونسون البريطانيين بالبقاء في منازلهم لمدة 14 يوما، مؤكدا أنه سيتم التعامل مع التجمعات البشرية بطريقة مختلفة.

وأعلنت بريطانيا، في وقت سابق اليوم الأربعاء، ارتفاع عدد المصابين بفيروس كورونا الجديد لديها إلى 2626 حالة.
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