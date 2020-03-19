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محمود كهربا يتكفل بـ 50 أسرة متضررة من فيروس "كورونا".. ويتحدي أبوتريكة وحماقي

الخميس 19/مارس/2020 - 08:31 م
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بوابة الفجر
علاء خليف
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أعلن محمود عبد المنعم كهربا لاعب الفريق الأول بالنادي الأهلي، مشاركته ووالده في "تحدي الخير"، وتكفله بمساندة 50 أسرة من الأسر التي تأثر مصدر رزقها بسبب الإجراءات الاحترازية لمواجهة انتشار فيروس كورونا بمصر.

ونشر "كهربا" مقطع فيديو يستعرض خلاله مهاراته كرة القدم مع والده بالمنزل وكتب: " انا ووالدى ربنا يباركلي فيه قررنا نشارك في الخير و نتكفل ب ٥٠ اسره محتاجه من المتضررين من فيرس كورونا في ظل الظروف الصعبة ال بتمر بيها البلد".

وأعلن محمود كهربا، زملائه في الأهلي حسام عاشور، وعمرو السولية، ونجم  الكرة المصرية السابق محمد أبوتريكة، والمطرب محمد حماقي والفنان أمير كرارة للمشاركة في تحدي الخير.

وشارك عدد من نجوم الكرة المصرية في تحدي الخير خلال في الفترة الحالية، منهم وليد سليمان، وكريم نيدفيد، وسعد سمير، ومحمود حسن تريزيجيه، وطارق حامد، وعمر جابر، لإعانة الأسر التي تأثرت بسبب اجراءات الحكومة لمنع انتشار فيروس كورونا في البلاد.

من ناحية أخري قررت لجنة الاستئناف بالاتحاد المصري لكرة القدم قبول التظلم المقدم من ناديي الأهلي والزمالك على العقوبات الصادرة عن لجنة الانضباط والأخلاق الخاصة بأحداث مباراة السوبر المصري، وقررت تعديل العقوبتين الصادرتين بحق كل من لاعب النادي الأهلي محمود عبد المنعم “كهربا” ولاعب نادي الزمالك إمام عاشور بجعلها الإيقاف 10 مباريات لكل منهما.

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