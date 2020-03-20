من التوعية إلى ملاحقة المخالفين.. وزارة الداخلية تتصدى لفيروس كورونا

في إطار الخطة الوقائية الشاملة والمتكاملة التي اتخذتها أجهزة الدولة للتعامل مع أية تداعيات لفيروس كورونا المستجد، وللحد من انتشاره، تواصل وزارة الداخلية تنفيذ عدة إجراءات احترازية مع إتخاذ إجراءات قانونية فورية تجاه المخالفين.





وتستعرض الفجر أحدث وأبرز جهود وزارة الداخلية لمكافحة فيروس كورونا المستجد " كوفيد-19 " وهي:





1- إطلاق حملة توعية بعنوان "من فضلكم الزموا منازلكم":

أطلقت مديرية أمن الإسكندرية حملة لتوعية المواطنين عن طريق ملصقات توعوية بعنوان " من فضلكم الزموا منازلكم حرصًا على سلامتكم" وجاءت هذه الحملة في إطار الدور المجتمعي التي تقوم به وزارة الداخلية بهدف توعية المواطنين بخطورة الخروج من المنازل لعدم زيادة العدوى من فيروس كورونا.





2- تعليق زيارات السجون حتى آخر شهر مارس بسبب كورونا:

وصرح مسؤول مركز الإعلام الأمني بوزارة الداخلية، إستمرار تعليق الزيارات بجميع السجون حتى آخر شهر مارس الحالي لضمان سلامة الصحة العامة للنزلاء،وبناءًا على توصيات وزارة الصحة في هذا الشأن، وفي ضوء القرارات الخاصة بتعليق جميع الفعاليات التي تتضمن أي تجمعات كبيرة للحد من إنتشار فيروس كورونا.





3- غلق عددا من المقاهي لمنع الاختلاط والتصدي لكورونا:

ووجهت أجهزة وزارة الداخلية حملاتها على كافة المقاهي والكافتريات وذلك على مستوى الجمهورية، بهدف التأكد من مدى التزام القائمين عليها باتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية للوقاية من الإصابة بفيروس كورونا.





وأسفرت تلك الحملات خلال الـ24 ساعة الأخيرة عن غلق وإتخاذ الإجراءات القانونية تجاه العديد من المقاهي والكافيتريات المخالفة على مستوى الجمهورية، وتواصل أجهزة وزارة الداخلية حملاتها المكثفة لضبط كل ما يشكل مخالفة أو خروجًا عن القانون بهدف الحرص على سلامة وأمن المواطنين.





4- تعقيم وتطهير السجون وأقسام الشرطة لمواجهة كورونا:

واصلت أجهزة وزارة الداخلية أعمال التعقيم والتطهير بجميع المباني والمنشآت الشرطية على مستوى الجمهورية بهدف الوقاية من الإصابة بفيروس كورونا، وجاء تنفيذ حملات التطهير والتعقيم المنشآت الحكومية والخدمية وأماكن التجمعات كإجراء إحترازي لضمان سلامة وصحة المواطنين.





كما قامت وزارة الداخلية، بتنفيذ خطة وقائية تضمن سلامة المترددين على كافة قطاعاتها، حيث دفعت الوزارة بفرق وأطقم وقائية من قبل قطاع الخدمات الطبية بالوزارة لإجراء عمليات تعقيم وتطهير بصفة مستمرة لكافة المبانى والمنشآت الشرطية وعلى وجه الخصوص التي تشهد ارتيادًا جماهيريًا،حيث اشتملت على قطاع الأحوال المدنية والإدارة العامة للجوازات والهجرة والجنسية وأقسام الشرطة والسجون، بهدف ضمان التعقيم والتطهير اللازم بهذه المواقع والذي يحقق السلامة للمواطنين المترددين عليها والعاملين بها.





5- غلق 7 آلاف مركز تعليمي:

حيث وجهت وزارة الداخلية حملات لاستهداف أماكن الأنشطة التعليمية وذلك على مستوى الجمهورية للتأكد من التزام القائمين عليها بالقرار الصادر في هذا الشأن، وأسفرت تلك الحملات خلال ال24 ساعة الأخيرة عن غلق وإتخاذ الإجراءات القانونية تجاه 1182 مكان نشاط تعليمي مخالف على مستوى الجمهورية، حيث بلغ إجمالي عدد المراكز التعليمية التي تم استهدافها وغلقها على مدار 4 أيام 7597 مركزًا تعليميًا.





6- تحريز 6 آلاف كمامة مجهولة المصدر وتحرير 89 قضية بيع بأسعار مرتفعة:

حيث شنت الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة بالتنسيق مع إدارات وأقسام شرطة التموين وفروعها الجغرافية بمديريات الأمن وقطاع الأمن العام حملاتها التموينية المكبرة، التي أسفرت خلال 24 ساعة عن ضبط 271 قضية متنوعة، بينها ضبط 11 قضية مستلزمات طبية بإجمالى مضبوطات "6،040 آلاف عبوة "كمامة" - 76،744 ألف عبوة و450 كيلو جرام و395 لتر "مطهرات" فضلًا عن ضبط 8 قضايا سلع غذائية بإجمالى مضبوطات "104،477 طن "أرز، ملح مكرونة، سكر"- 121،081 ألف عبوة "زيت طعام، عصائر، شاى.





كما تم ضبط 89 قضية مستلزمات طبية بإجمالى مضبوطات "9،250 آلاف قطعة "ماسك، جوانتى" – 7،432 آلاف عبوة "مطهرات"- 900 قطعة "كمامات، وضبط 163 قضية سلع غذائية وغير غذائية بإجمالى مضبوطات "1،393 عبوة سجائر- 9،940 طن "سكر، زيت طعام، أرز، مكرونة"- 2،616 عبوة "خل، زيت زيتون، عسل"، وتم إتخاذ كافة الإجراءات القانونية..





7- ضبط مروجي الشائعات عن فيروس كورونا عبر "السوشيال ميديا":