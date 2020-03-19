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كيف تنبأت رواية أحلام القيامة بأحداث كورونا الحالية

الخميس 19/مارس/2020 - 08:28 م
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بوابة الفجر
الفجر الفني
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صدر عن منصة كتبنا للنشر الشحصي رواية أحلام القيامة الصادرة في معرض الكتاب الماضي، للكاتب المهندس محمد جمال، تنبأت الرواية  بتفشي فيروس كورونا، والرواية تدور أحداثها حول وباء انتشر في مصر، جاء عبر الخارج عن طريق العدوى في أحد المطارات الدولية. 

وهناك أوجه تشابه مذهلة بين ما يحدث حاليا ورواية "أحلام القيامة" التي  تتحدث عن انتشار هذا الوباء المتحور من الأنفلونزا في دول الخارج، وعن انتشاره في ايطاليا تحديدا، وعن الذعر الذي ساد المجتمع من الوباء، وعن الوفيات التي ذكرها الكاتب بوضوح وذكر عددها في الرواية، وعن العقار الذي تقوم بتطويره شركات الأدوية الضخمة وتتحكم فيه لتقوم بتحقيق أرباح خياليه في غمضة عين، وعن دور رجل أعمال شاب مصري يسعى جاهدا لمكافحة الوباء وعلاج صديقه الحميم الذي وقع فريسة الوباء. 

جدير بالذكر صدرت احلام القيامة في ديسمبر 2018 وسجلت أعلى نسبة استماع على تطبيق اقرألي، بعد أن اعلنت الصين عن تفشى الفيروس الذى تناولته أحداث الرواية.
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