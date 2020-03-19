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تامر أمين يطالب المواطنين بالبقاء في منازلهم: "متخلوش الحكومة تأخد قرارات أصعب"

الخميس 19/مارس/2020 - 08:25 م
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الإعلامي تامر أمين
الإعلامي تامر أمين
هدى عبدالرازق
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عقب الإعلامي تامر أمين، عقب على قرار مجلس الوزراء بغلق المطاعم والمقاهي والنوادي والمراكز التجارية من 7 مساءا حتى 6 صباحًا، قائلا: "قولتلك خليكم في البيت بمزاجكم".

وأشار "أمين"، خلال برنامج "آخر النهار" المذاع عبر فضائية "النهار"، مساء الخميس، إلى أن الحكومة تتخذ مثل هذه القرارات وهى مضطرة، معقبا: "متخلوش الحكومة تأخد قرارات أصعب، مفيش حكومة بتشل اقتصادها بايدها".

وأضاف الإعلامي تامر أمين، "هتنبسطوا لما يحصل حظر تجول، ولما تنزل يتقبض عليك"، مؤكدا أن هناك محافظات ملتزمة بالقواعد التزاما رائعا، متابعا: "خافوا على أهلكم".

وأعلنت وزارة الصحة والسكان المصرية، اليوم الخميس، عن ارتفاع عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليًا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) إلى 42 حالة.

وكشف مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، عن تسجيل 46 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، تشمل 4 حالات لأجانب قادمين من الخارج من جنسيات مختلفة و42 مصريين من المخالطين للحالات الإيجابية التي تم اكتشافها والإعلان عنها مسبقًا، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتاَ الي تسجيل حالة وفاة جديدة لمصري يبلغ من العمر 68 عامًا من محافظة الجيزة، توفي بمستشفى العزل.

وأكد أن جميع الحالات المسجل إيجابيتها للفيروس بمستشفيات العزل تخضع للرعاية الطبية، وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية.

وذكر أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى اليوم الخميس هو 256 حالة من ضمنهم 28 حالة تم شفاؤها وخرجت من مستشفى العزل، و7حالات وفاة.

وأكد مجددًا عدم رصد أي حالات مصابة أو مشتبه في إصابتها بفيروس كورونا المستجد بجميع محافظات الجمهورية سوى ما تم الإعلان عنه، مشيرًا إلى أنه فور الاشتباه بأي إصابة سيتم الإعلان عنها فورًا، بكل شفافية طبقًا للوائح الصحية الدولية، وبالتنسيق مع منظمة الصحة العالمية.

كما تواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع منافذ البلاد (الجوية، البرية، البحرية)، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما تم تخصيص الخط الساخن "105"، و"15335" لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية.
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مقاهى قرار مجلس الوزراء غلق المطاعم الاجراءات الوقائية

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