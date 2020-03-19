أسعار الذهب ترتفع بنهاية التعاملات مع تزايد المخاوف من "كورونا"





انهت أسعار الذهب تعاملات اليوم الخميس، بعد جلسة متقلبة ليظل المعدن الأصفر حائر ما بين محاولات تحفيز الاقتصاد وتزايد المخاوف من فيروس كورونا وتزايد التوجه نحو البيع من أجل توفير السيولة.





وأعلن البنك المركزي الأوروبي خططه لشراء مزيد من السندات في اجتماع طارئ كاستجابة تحفيزية لدعم الاقتصاد الذي تعرض إلى ضربة من تفشي "كوفيد-19".





كما خفض بنك إنجلترا معدل الفائدة بشكل مفاجئ بنحو 15 نقطة أساس وقرر تعزيز شراء السندات بوتيرة إضافية 200 مليار إسترليني.





ويأتي صعود الذهب رغم مكاسب الدولار والأسهم الأمريكية خلال التعاملات.





وصعد إجمالي عدد المصابين بفيروس كورونا "كوفيد 19" في الولايات المتحدة إلى أكثر من 10 آلاف حالة كما ارتفع عدد الوفيات إلى حوالي 150 شخصاً.





وارتفعت طلبات إعانة البطالة الأمريكية لأعلى مستوى في عامين ونصف في حين انخفض عجز الحساب الجاري في الولايات المتحدة 12 بالمائة،





وصعد سعر العقود الأجلة للذهب تسليم شهر أبريل بنحو 0.1 بالمائة ليسجل 1479.30 دولار للأوقية بعد أن سجل مستوى 1502.80 دولار في الاتجاه الصاعد و1460.10 دولار في الاتجاه الهابط.





وهبط سعر التسليم الفوري للمعدن النفيس بنحو 0.9 بالمائة ليهبط ليسجل 1471.79 دولار للأوقية.





وصعد المؤشر الرئيسي للدولار بنسبة 1.3 بالمائة مسجلاً 102.45، قرب أعلى مستوى منذ 2017.









وعاودت أسعار الذهب الإنهيار بنهاية التعاملات أمس الأربعاء، بضغط من ارتفاع سعر الدولار وتزايد المخاوف من انتشار وباء كورونا.

واستطاع الذهب أن يحقق مكاسب في التعاملات المبكرة على خلفية قرار المركزي الأمريكي بالأمس والذي أكد أنه سيقوم بإعادة تسهيلات التمويل المستخدمة خلال الأزمة المالية العالمية عام 2008 لتوجيه الائتمان مباشرة للشركات والأسر مع تزايد أزمة السيولة على خلفية تفشي الكورونا.

كما أن إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تسعى إلى حزمة تحفيزية قدرها تريليون دولار والتي من شأنها منح المواطنيين الأمريكيين راتب بقيمة ألف دولار خلال أسبوعين لدعم الاقتصاد المتضرر من الفيروس الصيني.

وكشفت بيانات اقتصادية عن انخفاض تصاريح وعمليات بناء المنازل الأمريكية خلال الشهر الماضي.

وتراجع سعر العقود الأجلة لمعدن الذهب تسليم شهر أبريل بنحو 3.1 بالمائة إلى 1477.90 دولار للأوقية.

وهبط سعر التسليم الفوري للذهب بنحو 2.3 بالمائة ليسجل 1492.95 دولار للأوقية، بعد أن وصل إلى 1546 دولاراً للأوقية في وقت مبكر من التعاملات.



