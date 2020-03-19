مفاجأة.. نجم برشلونة ينتقل إلى مدريد

أشارت تقارير صحفية، أن نجم برشلونة مارتن برايثوايت، تم طرده مجبراً من أحد الفنادق من مدينة كتالونيا إلى مدريد، بسبب فيروس كورونا.





حيث لا زال فيروس كورونا يضرب نجوم كرة القدم، وأدى إلى تأجيل معظم دوريات العالم، وإرباك المواعيد الدولية للمنتخبات الوطنية.





وبحسب لصحيفة "ماركا" الإسبانية، فإنه تم غلق الفندق الذي يقيم فيه الدنماركي مارتن برايثوايت لاعب العملاق الكتالوني، في مدينة برشلونة.





وتابعت الصحيفة أن اللاعب اضطر للعودة إلى مدينة مدريد رفقة عائلته، بسبب عدم امتلاكه لمنزل حتى الآن في برشلونة.





وكان برشلونة تعاقد مع برايثوايت في شهر فبراير الماضي، بعد أن فسخ اللاعب عقده مع ليجانيس نظير دفع الشرط الجزائي المقدر بـ18 مليون يورو.



