Advertisements
Advertisements
Advertisements

مفاجأة.. نجم برشلونة ينتقل إلى مدريد

الخميس 19/مارس/2020 - 08:20 م
Advertisements
بوابة الفجر
محمد الدمتناوي
Advertisements
أشارت تقارير صحفية، أن نجم برشلونة مارتن برايثوايت، تم طرده مجبراً من أحد الفنادق من مدينة كتالونيا إلى مدريد، بسبب فيروس كورونا.

حيث لا زال فيروس كورونا يضرب نجوم كرة القدم، وأدى إلى تأجيل معظم دوريات العالم، وإرباك المواعيد الدولية للمنتخبات الوطنية.

وبحسب لصحيفة "ماركا" الإسبانية، فإنه تم غلق الفندق الذي يقيم فيه الدنماركي مارتن برايثوايت لاعب العملاق الكتالوني، في مدينة برشلونة.

وتابعت الصحيفة أن اللاعب اضطر للعودة إلى مدينة مدريد رفقة عائلته، بسبب عدم امتلاكه لمنزل حتى الآن في برشلونة.

وكان برشلونة تعاقد مع برايثوايت في شهر فبراير الماضي، بعد أن فسخ اللاعب عقده مع ليجانيس نظير دفع الشرط الجزائي المقدر بـ18 مليون يورو.

Advertisements

أخبار تهمك

وكيل هالاند يفجر مفاجأة بشأن انتقاله إلى ريال مدريد

منذ ساعة و 14 دقيقة

عاجل.. المملكة تعلن تسجيل إصابات جديدة بفيروس "كورونا"

منذ أقل من ساعتين

عاجل.. الحكومة تعلن موقفها من إلغاء الفصل الدراسي الثاني

منذ حوالي 7 ساعات

حقيقة إصابة كهنة كنائس مصرية بكورنا في أمريكا

منذ ساعة و 12 دقيقة

رشح الأنف الفيصل.. كيف يمكن التفرقة بين الكورونا ونزلة البرد؟

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل.. الحكومة تقرر إغلاق المطاعم والمقاهي والمراكز التجارية

منذ حوالي 9 ساعات

أحمد فتحي يعتذر عن حضور اجتماع لجنة التخطيط بالأهلي.. تعرف على السبب

منذ أقل من ساعتين

لأول مرة.. الكشف عن عرض الزمالك الضخم لخطف "جوكر" الأهلي

منذ حوالي 3 ساعات

ليس أوباميانج أو سترلينج.. ريال مدريد يتجه لضم صاروخ الدوري الإنجليزي

منذ أقل من ساعتين

بديل معلول على طاولة الأهلي

منذ حوالي 7 ساعات

استشاري أمراض جلدية يكشف حقيقة نقل القطط والكلاب لفيروس كورونا

منذ حوالي 7 ساعات

مفاجأة.. نجم برشلونة ينتقل إلى مدريد

منذ ثلث ساعة

عاجل.. عقوبات جديدة ضد كهربا وعاشور بسبب السوبر المصري

منذ ساعتين

الأرصاد تفجر مفاجأة بشأن آخر أيام فصل الشتاء

منذ حوالي 6 ساعات

تصريح صادم من منظمة الصحة العالمية عن تأثير كورونا

منذ حوالي 12 ساعة

عاجل.. موعد صرف 500 جنيه منحة لهذه الفئة من العمال

منذ حوالي 10 ساعات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

الأكثر قراءة
06:41 م

عاجل.. عقوبات جديدة ضد كهربا وعاشور بسبب السوبر المصري

الأرصاد تفجر مفاجأة بشأن آخر أيام فصل الشتاء

02:53 م

عاجل.. المملكة تعلن تسجيل إصابات جديدة بفيروس "كورونا"

07:00 م

لأول مرة.. الكشف عن عرض الزمالك الضخم لخطف "جوكر" الأهلي

05:35 م

رشح الأنف الفيصل.. كيف يمكن التفرقة بين الكورونا ونزلة البرد؟

05:42 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: نساء وزعماء

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: البورصة فى التوقيت الغلط

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: البلاء.. والوباء!

DMCA.com Protection Status