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الولايات المتحدة تستدعي الحرس الوطني لاحتواء كورونا

الخميس 19/مارس/2020 - 08:04 م
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بوابة الفجر
وكالات
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قال قائد الحرس الوطني الأمريكي، الخميس، إنه يتوقع أن يشارك عشرات الآلاف من أفراد الحرس في جهود مواجهة فيروس كورونا الذي يتفشى بوتيرة سريعة في الولايات المتحدة، لكنه لا يرى داعيا لنشرهم على المستوى الاتحادي.

وقال الجنرال جوزيف لينجيل خلال إفادة صحفية بوزارة الدفاع (البنتاجون) "من الصعب تحديد ما هو المطلوب فعلا، لكن أتوقع الاستعانة بعشرات الآلاف داخل الولايات مع تنامي المشكلة".

وذكر أنه رغم أن الرئيس بوسعه نشر الحرس الوطني على المستوى الاتحادي، فإنه لا يعتقد أن هذا الإجراء منطقي في هذا الوضع كما أنه ليس على علم بأي خطط للقيام بذلك.

وفي وقت سابق اليوم الخميس، قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إن بلاده تواصل جهودها المستميتة للقضاء على "الفيروس الصيني"، في إشارة إلى فيروس كورونا المستجد "كوفيد -19".

وأوضح ترامب، خلال مؤتمر صحفي في البيت الأبيض، أنه سيعلن خلال أسابيع عن تحقيق نجاح في لقاح فيروس كورونا، مؤكدا أن إدارة الأغذية والأدوية الأمريكية تعمل على إزالة أي معوقات أمام جهود إنتاج علاج فعال للفيروس. 

وأضاف الرئيس الأمريكي أنه تمت الموافقة على طرح عقار "هيدروكسي كلوروكوين" الخاص بعلاج الملاريا في الأسواق لمكافحة فيروس كورونا.

وأشاد الرئيس الأمريكي بجهود بلاده المتواصلة من أجل القضاء نهائياً على فيروس كورونا، وتابع: "قمت بتفعيل قانون من شأنه دعم الأعمال الصغيرة والمتوسطة".

وكان ترامب أقر خطّة طارئة بقيمة 100 مليار دولار أقرها الكونجرس، وتهدف لضمان حصول العمال الأمريكيين الذين يصابون بفيروس كورونا المستجد على إجازة مرضية مدفوعة الأجر.

والخطة التي دعمها الحزبان في الكونجرس أقرّها مجلس الشيوخ أمس الأربعاء بغالبية كبيرة، وفور خروج مشروع القانون من الكابيتول ووصوله إلى البيت الأبيض مهره الرئيس ترامب بتوقيعه ليدخل حيّز التنفيذ.
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الكلمات المفتاحية

مواجهة كورونا الولايات المتحدة الحرس الوطني الامريكي

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