الولايات المتحدة تستدعي الحرس الوطني لاحتواء كورونا

قال قائد الحرس الوطني الأمريكي، الخميس، إنه يتوقع أن يشارك عشرات الآلاف من أفراد الحرس في جهود مواجهة فيروس كورونا الذي يتفشى بوتيرة سريعة في الولايات المتحدة، لكنه لا يرى داعيا لنشرهم على المستوى الاتحادي.





وقال الجنرال جوزيف لينجيل خلال إفادة صحفية بوزارة الدفاع (البنتاجون) "من الصعب تحديد ما هو المطلوب فعلا، لكن أتوقع الاستعانة بعشرات الآلاف داخل الولايات مع تنامي المشكلة".





وذكر أنه رغم أن الرئيس بوسعه نشر الحرس الوطني على المستوى الاتحادي، فإنه لا يعتقد أن هذا الإجراء منطقي في هذا الوضع كما أنه ليس على علم بأي خطط للقيام بذلك.





وفي وقت سابق اليوم الخميس، قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إن بلاده تواصل جهودها المستميتة للقضاء على "الفيروس الصيني"، في إشارة إلى فيروس كورونا المستجد "كوفيد -19".





وأوضح ترامب، خلال مؤتمر صحفي في البيت الأبيض، أنه سيعلن خلال أسابيع عن تحقيق نجاح في لقاح فيروس كورونا، مؤكدا أن إدارة الأغذية والأدوية الأمريكية تعمل على إزالة أي معوقات أمام جهود إنتاج علاج فعال للفيروس.





وأضاف الرئيس الأمريكي أنه تمت الموافقة على طرح عقار "هيدروكسي كلوروكوين" الخاص بعلاج الملاريا في الأسواق لمكافحة فيروس كورونا.



