Advertisements
Advertisements
Advertisements

الأمن العام يضبط أخطر تشكيل لتقليد العملات ببورسعيد

الخميس 19/مارس/2020 - 08:11 م
Advertisements
بوابة الفجر
هبة عبد الحفيظ
Advertisements
تمكن رجال الأمن العام بقيادة اللواء علاء الدين سليم، من ضبط أخطر تشكيل عصابي لتقليد العملات الوطنية والأجنبية بمحافظة بور سعيد

البداية عندما وردت معلومات لمفتشي قطاع الأمن العام وضباط إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن بورسعيد مفادها قيام (خطاط – وزوجته كوافيرة – موظف – موظفة) لهم معلومات جنائية مقيمون دائرة قسم الضواحي أمن بورسعيد، بتكوين تشكيل عصابى تخصص في تقليد العملات الوطنية والأجنبية وترويجها على عملائهما.

عقب تقنين الإجراءات تم استهدافهم بمأمورية برئاسة مفتشي قطاع الأمن العام، أسفرت عن ضبطهم وبحوزتهم (228400 جنيه مقلدة للعملة الوطنية فئة مائتي جنية – ورقتان مقلدتان للعملة الوطنية فئة المائة جنيه – 18000 دولار مقلدة للعملة الأجنبية فئة المائة دولار).

 كما ضبطت الأدوات المستخدمة في التقليد (2 لاب توب – ماسح ضوئي – كمية من الأحبار ومثبتات الألوان – طابعة – مكواة – كمية من الأوراق المالية المعدة للتقليد -2 بكرة فضية ونحاسية – أدوات التصنيع- 7800 جنيهًا صحيحة).
Advertisements

أخبار تهمك

عاجل.. عقوبات جديدة ضد كهربا وعاشور بسبب السوبر المصري

منذ أقل من ساعتين

عاجل.. الحكومة تعلن موقفها من إلغاء الفصل الدراسي الثاني

منذ حوالي 7 ساعات

عاجل.. الحكومة تقرر إغلاق المطاعم والمقاهي والمراكز التجارية

منذ حوالي 9 ساعات

ليس أوباميانج أو سترلينج.. ريال مدريد يتجه لضم صاروخ الدوري الإنجليزي

منذ أقل من ساعتين

عاجل.. موعد صرف 500 جنيه منحة لهذه الفئة من العمال

منذ حوالي 10 ساعات

الأرصاد تفجر مفاجأة بشأن آخر أيام فصل الشتاء

منذ حوالي 6 ساعات

تصريح صادم من منظمة الصحة العالمية عن تأثير كورونا

منذ حوالي 12 ساعة

أحمد فتحي يعتذر عن حضور اجتماع لجنة التخطيط بالأهلي.. تعرف على السبب

منذ أقل من ساعتين

استشاري أمراض جلدية يكشف حقيقة نقل القطط والكلاب لفيروس كورونا

منذ حوالي 7 ساعات

وكيل هالاند يفجر مفاجأة بشأن انتقاله إلى ريال مدريد

منذ ساعة و 12 دقيقة

مفاجأة.. نجم برشلونة ينتقل إلى مدريد

منذ 19 دقيقة

بديل معلول على طاولة الأهلي

منذ حوالي 7 ساعات

رشح الأنف الفيصل.. كيف يمكن التفرقة بين الكورونا ونزلة البرد؟

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل.. المملكة تعلن تسجيل إصابات جديدة بفيروس "كورونا"

منذ أقل من ساعتين

حقيقة إصابة كهنة كنائس مصرية بكورنا في أمريكا

منذ ساعة و 11 دقيقة

لأول مرة.. الكشف عن عرض الزمالك الضخم لخطف "جوكر" الأهلي

منذ حوالي 3 ساعات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

الأكثر قراءة
06:41 م

عاجل.. عقوبات جديدة ضد كهربا وعاشور بسبب السوبر المصري

الأرصاد تفجر مفاجأة بشأن آخر أيام فصل الشتاء

02:53 م

عاجل.. المملكة تعلن تسجيل إصابات جديدة بفيروس "كورونا"

07:00 م

لأول مرة.. الكشف عن عرض الزمالك الضخم لخطف "جوكر" الأهلي

05:35 م

وكيل هالاند يفجر مفاجأة بشأن انتقاله إلى ريال مدريد

07:27 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: نساء وزعماء

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: البورصة فى التوقيت الغلط

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: البلاء.. والوباء!

DMCA.com Protection Status