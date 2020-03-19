محافظ بني سويف يدشن قناة "بني سويف التعليمية" على اليوتيوب لطلاب التعليم الأساسي

دشن الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف أول قناة تعليمية يتم إعدادها وبثها من مركز التطوير التكنولوجي التابع لمديرية التربية والتعليم بالمحافظة، والتي ستبث شرح المواد الدراسية لطلاب التعليم الأساسي بمرحلتيه الابتدائية والاعدادية بداية من الصف الثالث الابتتدائي إلى الثالث الإعدادي.





وأكد المحافظ على أن هذه التجربة النوعية المنفذة ببني سويف كأول محافظة، تعتبر وسيلة بديلة نوعية للطلاب والاستفادة من أوقاتهم، خاصة في فترة تعليق الدراسة ضمن الخطة الشاملة للدولة لمواجهة احتمالة العدوى بفيروس كورونا.





وأشار المحافظ إلى ثقته الكبيرة في أن هذه التجربة ستكون دفعة نوعية في مجال التعليم التفاعلي (التعليم عن بعد) بالتنسيق مع وزارتي التربية والتعليم، والتعليم العالي.





وأشاد محافظ بني سويف بمنظومة العمل بالقطاع التعليمي بالمحافظة، التي أثمر جهدها الحثيث والمتواصل منذ تعليق الدراسة لمدة أسبوعين، لإطلاق أول قناة تعليمية ، لأبناء مصر عامة.



