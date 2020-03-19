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تشكيل غرفة طوارئ لمواجهة فيروس كورونا بجميع المواقع البترولية

الخميس 19/مارس/2020 - 08:03 م
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غرفة الطوارئ
غرفة الطوارئ
الفجر الاقتصادي
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قال المهندس إبراهيم مسعود رئيس شركة بترول الصحراء الغربية إحدي شركات قطاع  البترول، إنه تم تشكيل غرفة طوارئ برئاسته و عضوية مساعدي الشركة و مديرى عموم الشركة و مديري المواقع " ميناء الحمراء البترولي - حقل بدر-١ " لمتابعة تداعيات فيروس كورونا المستجد واخذ الإجراءات الاحترازية فى إطار خطة الدولة الشاملة لحماية المواطنين والحد من أنتشار فيروس كورونا وإلى قرار الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء رقم "٧١٩" لـ سنة ٢٠٢٠ والمتضمن فى مادته الأولى على ان السلطة المختصة فى كل جهه إصدار ما تراه مناسباً لحماية العاملين لديها و المترددين عليها من أى تداعيات محتملة لفيروس كورونا المستجد وتأكيداً على التوجيهات الصادرة فى هذا الشأن من المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية وتعليمات الهيئة المصرية العامة للبترول تم اتخاذ مجموعة من الإجراءات الاحترازية.

 

١ - تطهير وتنظيف و تعقيم جميع المكاتب الادارية و الأثاثات بالمركز الرئيسي و الحقول و تهويتها جيداً .

٢- تطهير و تنظيف وتعقيم أماكن الإعاشة وصاله الطعام و المساجد و تهويتهم جيداً وذلك «بموقع ميناء الحمراء البترولي و موقع بدر-١ ».

٣ - تطهير و تعقيم جميع مركبات الشركة من الداخل و الخارج «سيارات - اتوبيسات - معدات - الخ ».

٤- تم حصر جميع العاملين بالشركة وتحديد الحالات التى ينطبق عليها قرار الاجازة الإستثنائية باجر كامل وتم منحهم الأجازة حتى ٣١ مارس ٢٠٢٠.

٥ - تم توزيع باقى العاملين للعمل بالتناوب.

٦ - توزيع عبوات كحول إيثيلي في اماكن مختلفة بالمركز الرئيسي و المبنى الإداري و أماكن الإعاشة بحقول الشركة .

٧- طباعة ملصقات توعية و طرق الوقاية من الفيروس و نشرها في مداخل المباني و لوحات الإعلانات و مواقع الشركة الالكترونيه و مواقع التواصل الإجتماعي و جميع المباني بحقول الشركة.

٨- إنهاء و وقف جميع الدورات التدريبية  بالشركة و المراكز الخارجية و تأجيل جميع البرامج المزمع تنفيذها في الفتره القادمة.

٩- الكشف اليومي علي جميع العاملين "المطعم-البوفيهات" و المتابعة المستمرة في اعمال النظافة و التطهير .

١٠- الغاء كافة الانشطة الرياضية بالشركة.

وتأتي هذه القرارات من باب حرص شركة "ويبكو" على أخذ الإجراءات الإحترازية ضد فيروس كورونا فى جميع مواقع الشركة المختلفة .
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مكافحة كورونا حقول البترول تداعيات كورونا القرار الاستثنائى الإجراءات الاحترازية اجازة استثنائية

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