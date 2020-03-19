"مستقبل وطن" يواصل حملة تطهير وتعقيم المؤسسات المختلفة بكفرالشيخ

قام حزب مستقبل وطن بكفرالشيخ، باشراف المهندس فوزى الرفاعى امين الحزب بالمحافظة، والمحاسب احمدجعفر، امين التنظيم، بحملة لتطهير وتعقيم الاماكن العامة، والمساجد، والمدارس، والمصالح الحكومية، بمدينة كفرالشيخ، وبرج البرلس.



وأكد المحاسب أحمد جعفر، أمين التنظيم، أنه قد تم تكوين فرق من شباب الحزب، قاموا بتطهير وتعقيم مكتب البريد الرئيسى، وحديقة الخالدين، وأحد المساجد الكبرى، وأحد البنوك، والوحدة المحلية، وقصر الثقافة، ومديرية التربية والتعليم، وموقف سرفيس سخا، ومحطة القطار، وواجهة عمارات سكنية وغيرها من الاماكن، بالإضافة إلى توزيع كمامات على عدد من المواطنين وأشار امين التنظيم إلى أنه تم ايضا تطهير وتعقيم مساجد مدينة برج البرلس، والمركز الطبى، والملعب الثلاثى بالمدينة.





وكان حزب مستقبل وطن، قد أطلق حملة في عدد من المحافظات لتطهير وتعقيم الشوارع وتوزيع المطهرات على أهالي المراكز، كإجراء احترازي للوقاية من فيروس كورونا المستجد.



الجدير بالذكر، أن المهندس أشرف رشاد الشريف، النائب الأول لرئيس الحزب، والأمين العام للحزب، شدد على ضرورة رفع درجة الاستعداد القصوى، على مستوى كافة المستويات التنظيمية، للحزب بجميع المحافظات، وذلك دعما لخطط الدولة في مواجهة فيروس كورونا المستجد، للمساعدة في تجنب الوطن والمواطنين، مخاطر هذا الوباء المتفشي بكل دول العالم.



وطالب "رشاد" أعضاء الحزب بالمحافظات، بضرورة تبني حملة تستهدف رفع درجة الوعي لدى المواطنين حول طرق الوقاية وتجنب الإصابة؛ تعزيزا لمعركة الوعي، وتعزيز الدور الخدمى والمجتمعى الذى يقدمه الحزب ويتبناه كنوع من أنواع المسؤولية الوطنية



ويأتي ذلك في إطار السياسة التي ينتهجها حزب مستقبل وطن، لدعم الرئيس عبد الفتاح السيسي، ومؤسسات الدولة المصرية، من خلال إطلاق وتنظيم الفعاليات والمبادرات المجتمعية، في مختلف المجالات، لتلبية احتياجات المواطنين، للتخفيف عنهم، في إطار مبادرة "حياة كريمة".



وكان اللواء جمال نور الدين، محافظ كفرالشيخ، قد تابع انتشار نقاط التفتيش والأكمنة الحدودية والارتكازات بين محافظة كفر الشيخ والمحافظات المحيطة، وتوفير 20 جهازًا كاشفًا لدرجات الحرارة بالأشعة تحت الحمراء، في ضوء المشاركة المجتمعية لاستخدامها لرصد أي حالة ارتفاع في درجات الحرارة في نقاط ثابتة ومتحركة في محاولة جادة لمنع أي انتشار مُحتمل لفيروس كورونا.



يأتي ذلك فى إطار إحكام السيطرة على محاور ومنافذ المحافظة، وبخاصةً بقرية الجرايدة التابعة لمركز ومدينة بيلا، والواقعة على حدود محافظتي كفرالشيخ والدقهلية، وبمركز ومدينة دسوق على حدود محافظة كفر الشيخ مع محافظة البحيرة.



وأشار المحافظ أن الإجراءات الاحترازية المُتبعة وتكثيف أعمال التطهير بجميع المرافق العامة والأسواق ودور العبادة، مع مضاعفة أعمال التقصي وتكثيف حملات التوعية، ضمن الإجراءات الاحترازية والوقائية التي اتخذتها المحافظة مُمثلة في: الوحدات المحلية والصحة والطب البيطري بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية وبمشاركة المجتمع المدني لمجابهة انتشار فيروس كورونا المستجد.

