جامعة كفرالشيخ: لا صحة لتأجيل امتحانات الميدترم

أعلن الدكتور عبدالرازق يوسف دسوقي، رئيس جامعة كفرالشيخ، أنه لا صحة لما تم نشره نحو تأجيل امتحانات الميدترم، يأتي ذلك بعد قيام أحد الاشخاص باختراق صفحة ابراهيم مخلوف الامين المساعد السابق للجامعة، ونشر بوست يعلن فيه تأجيل الامتحانات.



وبعد التواصل مع ابراهيم مخلوف، تبين أنه قد تم إختراق حسابه الشخصي على الفيسبوك ونفى اي صلة له بما تم نشره.



وكانت جامعة كفر الشيخ، قد قررت توفير دليل لاستخدام منصات المواقع الإلكترونية الرسمية لأعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة والمنصات التعليمية، ومنصات التواصل الاجتماعي بالإضافة إلى خدمات التخزين السحابية، وجاري رفعها على الموقع الإلكتروني للجامعة ومواقع الكليات وبيانها كما يلي:



المواقع الإلكترونية الرسمية لأعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة على موقع الجامعة ومواقع الكليات، يستطيع من خلالها عضو هيئة التدريس والهيئة المعاونة رفع ملفات المحاضرات بصيغة "PDF- PPT- DOC - VIDEO- IMAGES PROGRAMMES- etc"، ويستطيع الطلاب من خلال موقع الجامعة، ومواقع الكليات الدخول على صفحة عضو هيئة التدريس والهيئة المعاونة، وتحميل المواد العلمية الخاصة بتلك المقررات.



ومن أهم المنصات التعليمية المنصات التالية:



Moodle

منصة تعليمية متاحة على خوادم الجامعة تتيح لعضو هيئة التدريس والهيئة المعاونة رفع جميع الملفات العلمية وتتيح للطلاب تحميل تلك الملفات والتواصل مع عضو هيئة التدريس والهيئة المعاونة وحل التكليفات.



Schoology

منصة تعليمية متاحة على الحوسبة السحابية تتيح لعضو هيئة التدريس والهيئة المعاونة رفع جميع الملفات العلمية وتتيح للطلاب تحميل تلك الملفات والتواصل مع عضو هيئة التدريس والهيئة المعاونة وحل التكليفات.



Google Classroom

منصة تعليمية متاحة على الحوسبة السحابية تتيح لعضو هيئة التدريس والهيئة المعاونة رفع جميع الملفات العلمية وتتيح للطلاب تحميل تلك الملفات والتواصل مع عضو هيئة التدريس والهيئة المعاونة وحل التكليفات.



Easyclass

منصة تعليمية متاحة على الحوسبة السحابية تتيح لعضو هيئة التدريس والهيئة المعاونة رفع جميع الملفات العلمية وتتيح للطلاب تحميل تلك الملفات والتواصل مع عضو هيئة التدريس والهيئة المعاونة وحل التكليفات.



صفحات وقنوات ومجموعات التواصل الاجتماعي الرسمية الخاصة بالجامعة وكلياتها.



يمكن من خلال تلك الصفحات والمجموعات والقنوات التعليمية، رفع الملفات التعليمية عليها بمعرفة عضو هيئة التدريس والهيئة المعاونة، ويستطيع الطلاب مشاهدتها وتنزيلها.



Skype

منصة تواصل تابعة لشركة ميكروسوفت ومتاحة على الحوسبة السحابية تتيح لعضو هيئة التدريس والهيئة المعاونة عقد محاضرات عن بعد "فيديوكونفرانس" باستخدام الميل الجامعي الرسمي الخاص بعضو هيئة التدريس والهيئة المعاونة والطلاب.



WebEx Meeting

منصة تواصل تابعة لشركة سيسكو ومتاحة على الحوسبة السحابية تتيح لعضو هيئة التدريس عقد محاضرات عن بعد (فيديوكونفرانس) باستخدام حسابات تخص تلك المنصة.



Microsoft Team

منصة تواصل تابعة لشركة ميكروسوفت ومتاحة على الحوسبة السحابية تتيح لعضو هيئة التدريس عقد اجتماعات ومناقشات عن بعد.



Google Drive

خدمة تخزين سحابية، مقدمة من قبل شركة جوجل، تسمح للسادة أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة بإنشاء وتعديل وتخزين الملفات والمستندات الالكترونية على خوادم جوجل باستخدام بريد الكتروني تابع لجوجل وتضمن أمن الملفات فيها وعدم الوصول إليها إلا من قبل مالك الملف "عضو هيئة التدريس أو عضو الهيئة المعاونة" أو من يشاركه الملفات من الطلاب.



One Drive

خدمة تخزين سحابية، مقدمة من قبل شركة ميكروسوفت، تسمح للسادة أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة بإنشاء وتعديل وتخزين الملفات والمستندات الإلكترونية على خوادم ميكروسوفت باستخدام البريد الإلكتروني الرسمي التابع للجامعة والخاص بهم وتضمن أمن الملفات فيها وعدم الوصول إليها إلا من قبل مالك الملف (عضو هيئة التدريس أو عضو الهيئة المعاونة) أو من يشاركه الملفات من الطلاب.



وكلف رئيس الجامعة، أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة بالجامعة وكلياتها بتجهيز وإعداد المحتوى الإلكتروني "PDF- PPT DOC- VIDEO - IMAGES - PROGRAMMES- etc" المناسب لكل مقرراستعدادًا لرفعه على أحد المقترحات السابقة بما يتناسب مع طبيعة المحتوى وحجمه الإلكتروني بما يسمح باستمرار تشغيل الجداول الدراسية إلكترونيًا عن بعد " عبر الإنترنت" لجميع كليات الجامعة وفرقها الدراسية المختلفة وفقًا للخطط والجداول الدراسية المعلنة سابقًا كما كلف قطاع التطوير وتكنولوجيا المعلومات بالجامعة ووحداتها المختلفة بتقديم الدعم الفني اللازم لتنفيذ الخطة المقترحة.