بـ 16 أغنية ناصر نايف في "سفينة نوح" (تفاصيل)

تزخر الساحة الفنية بنخبة من الملحنين المبدعين الذين يُحترمون لعطائهم وفكرهم، لذا يحرص الجمهور على متابعتهم والبحث عن جديدهم واحترام اجتهاداتهم، ومن أبرز هؤلاء الموسيقار السعودي المتميز ياسر بوعلي، الذي قدّم العديد من الأعمال البارزة التي تغنّى بها نجوم الغناء والطرب السعودي والخليجي والعربي، وأحدثها توليه حاليا الاشراف الموسيقي على الالبوم الجديد للمطرب السعودي ناصر نايف 2020 ، الذي صدر بعنوان "سفينة نوح"، من انتاج هرم شركات الانتاج "روتانا للصوتيات والمرئيات".





أجمع أهل الموسيقى والإعلام بالمستوى الفني والموسيقي الكبير الذي تضمنته أغاني البوم "سفينة نوح" للمطرب ناصر نايف ، والتي تبشر بولادة نجم جديد في عالم الأغنية السعودية والخليجية، لاسيما وان إصداره الجديد 2020 يتضمن وجبة دسمة ( 16 أغنية ) صاغها على مقاس صوت ناصر نخبة من الاسماء التي لها مكانتها وثقة الجمهور بها في عالم صناعة الاغنية، من شعراء وملحنين وموزعين موسيقيين تتنافس أعمالهم في البوم واحد .. والكاسب في ذلك هو الجمهور الذي بات حريصا على متابعة ناصر.





في البوم "سفينة نوح"، لم يكتف ياسر بوعلي بالاشراف الموسيقي على أعمال الألبوم كاملة، بل أيضا كان صاحب النصيب الاكبر على صعيد الالحان حيث صاغ الحان ستة أغاني، هي: (الشوق لك، تحب غيري، نسايم نجد، سم بالله، كثر الجفا، عالم السر)، فيما قدّم "سهم" لحنين، هما :" كم بقى لي" و Abracadabra (ابرا كدابرا).













ومثلهما كانا من نصيب جمانة جمال في أغنيتي :"ما في اليد حيله" و"بيّن معدنه". اما بقية صنّاع الالحان في الالبوم ،هم : ناصر الصالح في أغنية "سفينة نوح"، عبد القادر الهدهود في أغنية "حلمت انك"، عبد الله البدر في أغنية "ثق بخلك"، علي صابر في أغنية "ما مر يوم" ، الأنين في أغنية "مرّه" وخالد عز في أغنية "ونسيت".

لأن الالبوم غني بالاعمال والالوان الموسيقية، لم تغب عنه أسماء شعرية لها وزنها واحترامها وتفردها، رسمت باقتدار لوحات الاغاني جميعها، وحصد الحصة الكبرى من كلمات الالبوم الشاعر "قوس" الذي كتب خمسة أغاني، فيما اتحد المبدع "واحد" مع ياسر بوعلي في اغنية من توزيع "تميم". أما بقية الشعراء فهم : العاليه، عبد اللطيف ال الشيخ، محمد القاسمي، رامي العبودي، أحمد علوي، علي عسيري، خالد تاج الدين، جمانه جمال. اما التوزيع الموسيقي فجاء بتوقيع: توما، سيروس، عثمان عبود، مشاري اليتيم، ياسر ماجد، عصام الشرايطي، هشام السكران ومشاري أبوجواد.





يبقى القول أنه في عالم الغناء، المقياس الوحيد للاستمرار والنجومية هو صدق الاحساس.. والموهبة.. والاصرار على النجاح والتميز.. ولا شيء يهم بعد ذلك، وهذا ما أثبته المطرب ناصر القادم للنجومية بقوة ، حتى انه حظي بتهنئة وتشجيع الكثير من النجوم بينهم الفنان راشد الماجد، وهذا ما جعل ناصر نايف يغرد شاكرا الماجد:"غمرتنا بكرمك وأخجلتنا بتواضعك .. وهذي شيم الكبار".



