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مدير مستشفى الصدر بالعباسية: مصابي الكورونا حتى 19 عامًا لا توجد بينهم وفيات

الخميس 19/مارس/2020 - 07:55 م
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الدكتور محمود عبدالمجيد
الدكتور محمود عبدالمجيد
هدى عبدالرازق
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وجه الدكتور محمود عبدالمجيد، مدير مستشفى الصدر بالعباسية الأسبق، عدة نصائح للوقاية من انتقال عدوى فيروس كورونا، موضحًا أنه يفضل الحفاظ على تعقيم اليدين بغسلهما بالماء والصابون أثناء التواجد في المنزل، وبالكحول أثناء التواجد خارج المنزل.

وأشار "عبدالمجيد"، خلال حواره ببرنامج "مانشيت" المذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، مساء الخميس، إلى أن الخوف والقلق يقلل من مناعة الجسم، منوها بأنه يجب أن تكون المسافة بين الشخصين متر على الأقل، حيث أن فيروس كورونا ثقيل الحجم ولا يمكنه أني يتطاير أكثر من تلك المسافة.

وأوضح مدير مستشفى الصدر بالعباسية الأسبق، أن الاعتزال في المنزل أهم طرق الوقاية من فيروس كورونا، مشددا على ضرورة تقليل الزيارات المنزلية، منوها بأن من سن شهر وحتى 19 عاما من مصابي الكورونا لا توجد بينهم حالات وفاة.

وأعلنت وزارة الصحة والسكان، أمس الأربعاء، عن ارتفاع عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليًا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) إلى 40 حالة.

وكشف الدكتور خالد مجاهد، مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة عن خروج حالتين لمصريين من مصابي فيروس كورونا المستجد من مستشفى العزل، وذلك بعد تلقيهما الرعاية الطبية وتمام شفائهما وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 28 حالة حتى اليوم، من أصل الـ 40 حالة التى تحولت نتائجها معمليًا من إيجابية إلى سلبية.

وأوضح أنه تم تسجيل 14 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، تشمل حالتين لأجانب و12من المصريين، وجميعهم من المخالطين للحالات الإيجابية التي تم اكتشافها والإعلان عنها مسبقًا، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصى التى تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية.

وقال "مجاهد" إن جميع الحالات المسجل إيجابيتها للفيروس بمستشفيات العزل تخضع للرعاية الطبية، وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية.

وذكر مجاهد أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى اليوم، الأربعاء، 210 حالات من ضمنهم 28 حالة تم شفاؤها وخرجت من مستشفى العزل، و6 حالات وفاة.

وأكد مجاهد مجددًا عدم رصد أي حالات مصابة أو مشتبه في إصابتها بفيروس كورونا المستجد بجميع محافظات الجمهورية سوى ما تم الإعلان عنه، مشيرًا إلى أنه فور الاشتباه بأي إصابة سيتم الإعلان عنها فورًا، بكل شفافية طبقًا للوائح الصحية الدولية، وبالتنسيق مع منظمة الصحة العالمية.

كما تواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع منافذ البلاد (الجوية، البرية، البحرية)، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما تم تخصيص الخط الساخن "105"، و"15335" لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية.
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