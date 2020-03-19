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أهم وآخر الأخبار العالمية والعربية العاجلة لهذا اليوم الخميس
الخميس 19/مارس/2020 - 07:55 م
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الفجر
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ترصد بوابة الفجر، أبرز أحداث العالم اليوم الخميس 19/3/2020 في إطار تقديم خدمة مميزة للقارئ تغطي الأحداث المهمة على الصعيدين العربي والدولي.
أخبار عاجلة الآن || الجيش اليمني يقتل 80 حوثياً بينهم قيادي بمحافظة البيضاء
أعلنت قوات الجيش اليمني الموالية للحكومة الشرعية، اليوم الخميس، مقتل 80 عنصراً من مسلحي ميليشيا الحوثي وإصابة آخرين وأسر أكثر من 20 أسيراً في معارك بمحافظة البيضاء، وسط البلاد.
آخر الأخبار العاجلة في العالم || إيطاليا تتخطى الصين في عدد الوفيات بفيروس كورونا
أعلنت وكالة الأنباء الفرنسية، مساء اليوم الخميس، أن عدد الوفيات بفيروس كورونا في إيطاليا يتخطى الصين.
أخبار عالمية عاجلة اليوم || الولايات المتحدة تصادق على استخدام علاج ضد الملاريا لمعالجة المصابين بـ كورونا
أعلنت الولايات المتحدة الأمريكية، المصادقة على استخدام علاج ضد الملاريا لمعالجة المصابين بفيروس كورونا.
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