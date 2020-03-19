أهم وآخر الأخبار العالمية والعربية العاجلة لهذا اليوم الخميس

ترصد بوابة الفجر، أبرز أحداث العالم اليوم الخميس 19/3/2020 في إطار تقديم خدمة مميزة للقارئ تغطي الأحداث المهمة على الصعيدين العربي والدولي.

أعلنت قوات الجيش اليمني الموالية للحكومة الشرعية، اليوم الخميس، مقتل 80 عنصراً من مسلحي ميليشيا الحوثي وإصابة آخرين وأسر أكثر من 20 أسيراً في معارك بمحافظة البيضاء، وسط البلاد.







