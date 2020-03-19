ضبط 72 "جركن كحول" و 1850 جوانتي وكمامة طبية بكفر الشيخ (صور)

تابع اللواء جمال نور الدين، محافظ كفرالشيخ، تكثيف الحملات الرقابية والمرور على الصيدليات ومحلات المستلزمات الطبية، لمنع التلاعب في الأسعار ومكافحة الاحتكار وضبط الأسواق بمركز ومدينة كفرالشيخ، والتأكد من توافر المستلزمات الطبية والإعلان عن الأسعار وكذلك الصلاحيات، بالتنسيق بين مديرية التموين والتجارة الداخلية بكفرالشيخ، برئاسة المحاسب عماد حبيب، والفرع الإقليمي لجهاز حماية المستهلك بكفرالشيخ، برئاسة المهندس رجب عبدالمنصف نايل.





وكذلك مباحث التموين بكفرالشيخ، برئاسة العقيد محمد دومة، والتفتيش الصيدلي بكفرالشيخ، برئاسة الدكتور تامر حجازي، وذلك فى إطار استغلال بعض الظروف الراهنة في احتكار بعض السلع الاستراتيجية وحجبها عن التداول بقصد إعادة بيعها بالسوق السوداء لتحقيق أرباح غير مشروعة.



وأسفرت الحملات عن " ضبط 72 جركن كحول و350 كمامة داخل احد محلات المستلزمات الطبية، وضبط 500 كمامة طبية داخل احد محلات المستلزمات الطبية امتنع عن بيعها، فضلًا عن ضبط 200 عبوة بخاخ كحول داخل محل مستلزمات طبية تابع لمخزن أدوية، كذا ضبط 18 عبوة محلول ملح و95 عبوة محلول رنجر داخل محل مستلزمات طبية غير مصرح بتواجدها داخل المحل.



كما تم ضبط 3 جركن جل سونار مجهول المصدر وبدون بيانات وفي نفس المحل تم ضبط 1000 جوانتي و8 كجم كحول امتنع عن بيعهم "، وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين، ومازالت الحملات مستمرة لتشديد الرقابة وفرض سيادة القانون.



من جانبها، فقد أكدت الدكتورة بثينة كشك، وكيل وزارة التربية والتعليم بكفر الشيخ، أنه يتم حاليا تنظيم حملات تطهير وتعقيم مباني الإدارات التعليمية، وجميع مدارس كفر الشيخ، مؤكدة على استمرارها خلال فترة تعليق الدراسة لضمان عدم انتشار فيروس كورونا، ضمن الإجراءات الوقائية والاحترازية التي وضعتها الدولة لحماية أبنائنا الطلاب وكافة عناصر العملية التعليمية.



وأضافت "كشك"، أن مديري المدارس حرصوا على المشاركة بأعمال التعقيم وتقديم كافة الاحتياجات اللازمة لعمليات التطهير، موجه للشكر لكل القائمين على المشاركة المجتمعية من قبل الأهالي بمبادرات متميزة للمشاركة بأعمال التطهير وتقديم كافة الاحتياجات اللازمة أثناء عمليات التطهير.



وأوضحت وكيل وزارة التربية والتعليم بالمحافظة، أن العديد من المعلمين ساهموا بعدد من المعدات اللازمة لأعمال التعقيم والمواد المعقمة لسرعة أداء العمل، والحرص على تعقيم مدارسهم التي يعملون بها.