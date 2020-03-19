أول تعليق من شيرين رضا على شائعة إصابتها "بالكورونا"

أعربت الفنانة شيرين رضا عن غضبها من انتشار شائعة إصابتها بفيروس "الكورونا".



وكتبت "رضا"، تدوينة جديدة عبر حسابها الشخصي على موقع تبادل التغريدات "تويتر" قائلة: إشاعة يا جماعة، أنا بخير الحمد لله وربنا يشفي الجميع.



وتابعت "رضا"، عبراتها قائلة: حقيقي ده مش وقت إشاعات وتريندات، ده وقت إننا نطمن بعض لحد ما الأزمة دي تعدي على خير ان شاء الله.



وعلق أحد المتابعين عليها قائلًا: "بعد الشر عليكي يا حبيبتي، ربنا يبعده عنك ويسلمك ويحفظك من كل مرض يا أستاذة شيرين مينفعش يطلعو أخبار زي دي على ناس ليهم أهل وناس بتحبهم يتقوا الله بقا مش ناقصين مش كفاية اللي إحنا فيه عايزين يخضونا كمان على حبايبنا حرام عليكو.



وفي سياق آخر شاركت "رضا" في العديد من الأفلام منها تراب الماس، هيبتا، نوارة، الفيل الازرق، خارج الخدمة، كدبة كل يوم، أشرف حرامي.



وكما قدمت "رضا" العديد من المسلسلات منها حجر جهنم، لدينا أقوال أخرى ، فوق مستوى الشبهات، الميزان، لحظات حرجة، بدون ذكر أسماء المرافعة، الصفعة.

