أول تعليق من وليد سليمان بعد تجديد عقده مع الأهلي

نقل حازم الحديدي مدير أعمال وليد سليمان نجم الأهلي ومنتخبنا الوطني رسالة من الحاوي بعد تجديد تعاقده مع الفريق الأحمر لمدة موسمين.









ووجه وليد سليمان الشكر لجماهير النادي الأهلي العظيمة وادارة النادي على الدعم طوال الفترة الماضية، وهو ما ظهر في الرغبة القوية على مد الأرتباط بين الطرفيين.









وأكد وليد سليمان أن لوكيله نادر شوقي دور كبير في انهاء المفاوضات بشكل مرضي لجميع الأطراف، مشددا أن المفاوضات لم تستغرق وقت مع لجنة التخطيط التي اجتمعت معه اليوم الخميس كاشفا في الوقت ذاته أنه وقع على بياض بمجرد علمه برغبة النادي في الإبقاء عليه والاستفاده من جهوده.



