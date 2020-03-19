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الشرنوبي يطل على جمهوره بصورة جديدة عبر "إنستجرام"

الخميس 19/مارس/2020 - 08:49 م
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بوابة الفجر
روان هيثم
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نشر الفنان محمد الشرنوبي صورة جديدة له عبر حسابه الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام''.

وقد ظهر ''الشرنوبي" في هذه الصورة خاضعا لجلسة تصوير مرتديا بلوفر من اللون الأسود.

ولم يكتب "الشرنوبي" أي شئ على هذه الصورة، وعلق أحد المتابعين عليه قائلا: ده حتة من الخيال ايه الجمال ده الشرنوبي في حتة تانية خالص.

على صعيد آخر ارتبط "الشرنوبي" بـ"لمى" ابنة المخرج الراحل إسماعيل كتكت، والفنانة أمل رزق، لكنهما انفصلا بعد مدة لا تتجاوز 8 أشهر، متمنين لبعضهما السعادة والتوفيق، وتداول نشطاء عبر مواقع التواصل الاجتماعي خبر الانفصال خلال الفترة الماضية.

وشارك "الشرنوبي" بعد ذلك في عدة مسلسلات، منها "الشوارع الخفية"، و"قصة حب"، و"الداعية"، و"زي الورد"، و"لا تطفيء الشمس"، و"كأنه إمبارح"، و"عائلة ميكي"، و"لدينا أقوال أخرى"، و"البيوت أسرار"، "البلطجي"، و"في إيد أمينة"، ومسلسل "العهد" الذي عرض في شهر رمضان لعام 2015، وفي الجزء الثاني من مسلسل "بين السرايات".
الشرنوبي يطل على جمهوره بصورة جديدة عبر إنستجرام
الشرنوبي يطل على جمهوره بصورة جديدة عبر "إنستجرام"
الشرنوبي يطل على جمهوره بصورة جديدة عبر "إنستجرام"
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