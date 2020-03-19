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الشؤون الإسلامية: الأكتفاء بأذان واحد يوم الجمعة للصلاة

الخميس 19/مارس/2020 - 07:30 م
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بوابة الفجر
الفجر السعودي
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أمرت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بالمملكة العربية السعودية، مساء اليوم الخميس، مؤذني الجوامع والمساجد في كافة المناطق بالمملكة بالنداء للصلاة يوم الجمعة بأذان واحد عقب دخول الوقت.

وهذا الأمر يأتي بناء على قرار هيئة "كبار العلماء"، بأن تصلى الجمعة ظهراً في المنازل؛ حرصاً على سلامة الناس من فيروس كورونا المستجد المسبب لمرض (كوفيد - 19)، واتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية للحد من تفشيه.

وأعلنت وزارة الصحة، في وقت سابق من مساء اليوم، عن تسجيل 36 حالة إصابة جديدة بفيروس "كورونا"، موضحة أن إجمالي الحالات المسجلة في المملكة وصل إلى 274، تعافت منها اليوم حالتان ليصبح مجموع حالات التعافي 8 حالات، ويوجد حالتان في وضع حرج وبقية الحالات بوضع مستقر، ولم ترصد إلى الآن أي حالات وفاة.

وطلبت "الصحة" من الجميع الالتزام بالإرشادات الوقائية مثل: "تجنب المصافحة، ومداومة غسل اليدين، والبعد عن التجمعات، ضمانا لسلامتهم وصحتهم، ولصحة المجتمع"، مشددة على ضرورة أخذ المعلومات من مصادرها الرسمية، وعدم الانسياق وراء الشائعات.

هذا وقال المتحدث الرسمي لوزارة الصحة الدكتور محمد العبد العالي: إن "إجمالي عدد الحالات المؤكدة بفيروس كورونا حول العالم بلغ 220 ألف حالة، وبلغ عدد الحالات التي تم تعافيها وتشافيها 84 ألف حالة حتى الآن كما بلغ عدد الوفيات 9000 حالة".

وشدد الدكتور العبد العالي على الجميع بضرورة الالتزام بجملة من التوصيات لسلامتهم وصحتهم، ولصحة المجتمع، وهي: "تجنب المصافحة، ومداومة غسل اليدين، والبعد عن التجمعات، بالإضافة لكل من قدم من خارج المملكة العزل الصحي لمدة 14 يوما, داعيا الجميع للاستفادة من خدمة التقييم الذاتي عن أعراض فيروس كورونا الجديد والمتوفر على تطبيق موعد".

كما حذر من انتشار الشائعات، مشددًا على أهمية الرجوع للمصادر الموثوقة وما تعلنه وزارة الصحة، داعياً من لديه أعراض أو استفسار أو استشارة بالتواصل مع رقم الصحة "937"، الذي يعمل مدار الساعة.

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الكلمات المفتاحية

كورونا المملكة الشؤون الإسلامية السعودية

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