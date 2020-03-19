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كلوب يُعلنها: أنا الزعيم في ليفربول

الخميس 19/مارس/2020 - 07:29 م
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كلوب
كلوب
الفجر الرياضي
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أعلن الاتحاد الإنجليزي لكرة القد تأجيل كافة مسابقات المحترفين حتى 30 أبريل/نيسان على الأقل بسبب أزمة فيروس كورونا بعد اجتماع عبر الفيديو يوم الخميس.

وأدى إنتشار فيروس كورونا، إلى تأجيل وتعليق معظم دوريات العالم، بالإضافة إلى إصابة العديد من نجوم الكرة العالمية بالفيروس اللعين.

وأصبح ليفربول قريب جدا من التتويج بلقب الدوري الإنجليزي، حيث يحتل صدارة البريميرليج برصيد 82 نقطة، ويحتاج لـ 6 نقاط فقط من أجل التتويج باللقب الغائب عن صفوف الفريق منذ 30 عاماً.

وقال كلوب في تصريحات نشرتها صحيفة "ميرور" الإنجليزية:" هناك أشياء في الحياة أكثر أهمية من كرة القدم، لذلك استمتع بها".

وتابع:" اللاعبون ما زالوا صغار، ولكن يحتاجون للثقة والإيمان، عليهم أن يدركوا أنه من الممكن ارتكاب أكبر الأخطاء على الإطلاق في الحياة، ورغم ذلك فإن الحياة تستمر طالما تمتلك الأشخاص المناسبين حولك".

وواصل:" أنا الزعيم في ليفربول، أقرر من يلعب، متى نتدرب، أقرر ما يجب علينا فعله في التدريبات، ولكن بين كل هذه القرارات يجب أن أكون صديقهم، أنا صديق للاعبي فريقي ولكن لست الصديق المفضل".

وأتم:" كنت أخبر الجميع إذا حدث خطأ ما، كنت محرك الفريق، وإذا كان ممكنًا كنت أخبرهم بكيفية القيام بالأمور بشكل أفضل أو ما علينا القيام به أكثر، كان لي هذا الدور حتى كلاعب".
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