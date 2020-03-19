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حقيقة إصابة كهنة كنائس مصرية بكورنا في أمريكا

الخميس 19/مارس/2020 - 07:28 م
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أرشيفية
أرشيفية
ماريان ناجى
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نفى القس بولس حليم المتحدث الرسمي باسم الكنيسة القبطية الأرثوذكسية ما تداول عن إصابة أكثر من كاهن وشمامسه بالكنائس المصرية القبطية بأمريكا، قائلا: "أبونا يعقوب غالي كاهن كنيسة العذراء والأنبا باخوميوس بنيوجيرسي هو مصاب وثبت إصابته بفيروس كورونا وهذه هي الحالة الوحيدة وأخذنا الإجراءات القانونية تجاه الكنيسة".

تابع " حليم " فى تصريحات خاصة إلى بوابة الفجر: أما الباقون فلم يثبت أي إصابة بعد وربما تكون أمراض أخري غير الكورونا.

كان البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية قد قرر تعليق اجتماع الأربعاء الأسبوعي حتى عيد القيامة المجيد، على أن يلقي قداسته العظة الأسبوعية في موعدها المعتاد من المقر البابوي بالقاهرة بدون حضور احد، بدءًا من الأربعاء ١٨ مارس وحتى ٨ أبريل المقبل على الهواء مباشرة على القنوات الفضائية القبطية.

يأتي قرار قداسة البابا في إطار قرار الكنيسة تعليق كافة الاجتماعات الكنسية لمدة أسبوعين للمساهمة في الوقاية من فيروس كورونا.

كانت الكنيسة القبطية الأرثوذكسية قد أعلنت بيانا رسميا ونص البيان على الآتى: تضامنًا مع توجيهات السيد رئيس الجمهورية بتعليق الدراسة بالمدارس والجامعــــــــات للوقاية الصحية من فيروس كورونا الجديد COVID-19، قررت الكنيسة القبطية الأرثوذكسية العمل بالقرارات التالية لمدة أسبوعين: تعليق كافة خدمات التربية الكنسية على اختلاف المراحل العمرية وكذلك الاجتماعات النوعية والعامة.

وتابعت الكنيسة: تعليق كافة الأنشطة الكنسية التي بها تجمعات مثل (الحضانات – مراكز التأهيل – الرحلات...إلخ)، تعليق الدراسة بكافة المعاهد والكليات اللاهوتية، من الممكن إقامة أكثر من قداس يومًيا تجنبًا للزحام وبالأخص أيام المناسبات والإجازات.

وأضافت: الحرص قبل التوجه لحضور القداسات على التأكد من عدم الإصابة بارتفاع درجة الحرارة أو أعراض الأنفلونزا مع إحضار كل مصلي أدواته الخاصة (لفافة وزجاجة مياه وغطاء الرأس للسيدات)، مع مراعاة تقليل التصافح بالايدي بقدر الامكان وسنظل نصلي لأجل أن يحفظ الله مصر وبلاد العالم أجمع من كل سوء وأن ينجى البشرية من خطر الأمراض والأوبئة واثقين في وعده الأمين "ها أنا معكم كل الأيام وإلى إنقضاء الدهر آمين".
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الكلمات المفتاحية

وقاية من كورونا كنيسة العذراء بوابة الفجر الكنيسة القبطية الاوبئة

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