المصرية للحساسية والمناعة: الخوف والشائعات أكثر خطورة من كورونا

قال الدكتور مجدي بدران عضو الجمعية المصرية للحساسية والمناعة، إن فيروس الخوف والشائعات أكثر خطورة من فيروس كورونا، لافتًا إلى أن الدولة تقوم بأدوار مهمة جدًا في تنفيذ الاجراءات الوقائية من هذا الفيروس، وهذا واضح من قلة الحالات المصابة.



وشدد "بدران"، خلال مداخلة هاتفي مع الإعلامي مصطفى بكري، ببرنامج "حقائق وأسرار"، ألمذاع على فضائية "صدى البلد"، مساء الخميس، على ضرورة أن يقف الجميع صفًا واحدًا، خاصة أن الخطر يواجه الجميع، مشيرًا إلى أن منطقة ووهان بالصين احتفلت بالأمس على عدم وجود أي أصابات لمدة أسبوع، وستبدأ خلال الفترة المقبلة بتوزيع خبرتها في مواجهة هذا الفيروس إلى العديد من دول العالم.



وأشار إلى أن الصين واجهت فيروس كورونا من خلال الغذاء الصحي، ورفع المناعة، والتهوية الجيدة، والبعد عن التدخين، ومقاومة الشائعات، معقبًا: "رفع المناعة هو السر لمواجهة فيروس كورونا"



وشدد على ضرورة أن يجلس المسنين في منازلهم واستخدام الكمامات، وغسل اليدين باستمرار، والتغذية والتفاؤل من أجل رفع الروح المعنوية.



وأعلنت وزارة الصحة والسكان، أمس الأربعاء، عن ارتفاع عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليًا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) إلى 40 حالة.



وكشف مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة عن خروج حالتين لمصريين من مصابي فيروس كورونا المستجد من مستشفى العزل، وذلك بعد تلقيهما الرعاية الطبية وتمام شفائهما وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 28 حالة حتى اليوم، من أصل الـ 40 حالة التى تحولت نتائجها معمليًا من إيجابية إلى سلبية.



وأوضح أنه تم تسجيل 14 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، تشمل حالتين لأجانب و12من المصريين، وجميعهم من المخالطين للحالات الإيجابية التي تم اكتشافها والإعلان عنها مسبقًا، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصى التى تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية.



وقال إن جميع الحالات المسجل إيجابيتها للفيروس بمستشفيات العزل تخضع للرعاية الطبية، وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية.



وذكر أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى اليوم، الأربعاء، 210 حالات من ضمنهم 28 حالة تم شفاؤها وخرجت من مستشفى العزل، و6 حالات وفاة.



وأكد مجددًا عدم رصد أي حالات مصابة أو مشتبه في إصابتها بفيروس كورونا المستجد بجميع محافظات الجمهورية سوى ما تم الإعلان عنه، مشيرًا إلى أنه فور الاشتباه بأي إصابة سيتم الإعلان عنها فورًا، بكل شفافية طبقًا للوائح الصحية الدولية، وبالتنسيق مع منظمة الصحة العالمية.



كما تواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع منافذ البلاد (الجوية، البرية، البحرية)، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما تم تخصيص الخط الساخن "105"، و"15335" لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية.

