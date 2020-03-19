مدرب الهلال السابق ينتصر على فيروس كورونا

قال نادي فلامنغو بطل الدوري البرازيلي لكرة القدم إن العينة الثانية لمدربه جورجي جيسوس جاءت سلبية في الكشف عن فيروس كورونا على عكس ما قاله المدرب البرتغالي من قبل.





وأضاف فلامنغو في بيان ”نتيجة العينة الثانية للمدرب جورجي جيسوس جاءت سلبية لفيروس كوفيد-19“.





وكتب جيسوس في حسابه في انستغرام يوم الثلاثاء أنه أصيب بفيروس كورونا في حين قال فلامنغو في ذلك الوقت إن النتيجة جاءت ”إيجابية ضعيفة أو غير قاطعة“ وإنه سيخضع لكشف آخر.





وانتقد جيسوس اتحاد ولاية ريو لكرة القدم بعد السماح بمواصلة إقامة المباريات وقال إن لاعبي كرة القدم والمدربين ليسوا ”بشر خارقين“ ويستحقون رعاية أكبر.



