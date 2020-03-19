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عمرو السولية يرزق بمولودته الثانية

الخميس 19/مارس/2020 - 07:24 م
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بوابة الفجر
علي نبوي
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رزق عمرو السولية، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي بمولودة ثانية، صباح اليوم الخميس، أطلق عليها اسم "صوفيا".
وتعد "صوفيا" هي البنت الثانية للاعب خط وسط الأهلي، حيث تدعى الأولى "ليلى".
ونشر اللاعب صورة له رفقة مولودته الجديدة عبر موقع التواصل "إنستجرام"، وعلق عليها "الحمدلله الذي بنعمته تجرى الصالحات رزقني الله بمولودة اسميتها صوفيا".
وأضاف: "اللهم أنبتها نباتا حسنا واجعلها قرة عين لوالديها واحفظها وبارك لنا فيها واجعلها من أهل الصلاح والتقوى".
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