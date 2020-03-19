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كريم أسامة ينضم لأسرة مسلسل "قوت القلوب"

الخميس 19/مارس/2020 - 07:20 م
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بوابة الفجر
الفجر الفني
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انضم الفنان كريم أسامة، إلى اسرة مسلسل قوت القلوب بطولة ماجدة زكي، محمد أنور، خالد زكي، إسلام جمال، سهرالصايغ، رانيا فريد شوقى، مصطفى درويش، فراس سعيد، نورهان، ديانا هشام، سمر علام، إفرام محمد، وآخرون . ويجسد " كريم " من خلاله شخصية دور شاب من شباب الهكر.

وينتمى المسلسل لنوعية مسلسلات الـ 45 حلقة ويدور في إطار كوميدي، وتدور أحداثه في حول شخصية "أمينة" المدرسة التي تجسدها ماجدة زكي وهي غير متزنة وغير مسيطرة على تصرفاتها اليومية، ويناقش المسلسل قضايا تخص الأسرة المصرية من خلال التركيز على البعد الإنساني بشكل كبير.

ويذكر أن كريم  شارك فى رمضان الماضى بمسلسلين ، وهما  مسلسل زلزال مع النجم محمد رمضان ، ومسلسل حكايتى مع الفنانة ياسمين صبري.
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