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الجيش اليمني يقتل 80 حوثياً بينهم قيادي بمحافظة البيضاء

الخميس 19/مارس/2020 - 07:03 م
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بوابة الفجر
وكالات
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أعلنت قوات الجيش اليمني الموالية للحكومة الشرعية، اليوم الخميس، مقتل 80 عنصراً من مسلحي ميليشيا الحوثي وإصابة آخرين وأسر أكثر من 20 أسيراً في معارك بمحافظة البيضاء، وسط البلاد.

وقال المركز الإعلامي للقوات المسلحة في بيان صحفي ، إنه تم تحرير المواقع التي تسللت إليها الميليشيات كاملة ومواقع أخرى كانت تتمركز فيها.

ودعا البيان "الأسر اليمنية التي تسمح للميليشيات الحوثية بالزج بأبنائها في محارق الموت إلى مراجعة نفسها تجاه وطنها وأبنائها الذين يعودون محمولين على دوريات الحوثي وسياراته".

وثمن البيان مواقف الأشقاء في تحالف دعم الشرعية بقيادة السعودية وجهودهم الكبيرة في مساندة الجيش الوطني وتحقيق أهداف الشعب اليمني التي تنشد استعادة الدولة والشرعية.

وتخضع معظم محافظة البيضاء لسيطرة الحوثيين منذ نهاية عام 2014، فيما تسيطر القوات الحكومية على بعض المناطق في المحافظة الاستراتيجية التي تتوسط عدداً من المحافظات.

وتمكنت قوات الجيش اليمني، أمس الأربعاء، من إسقاط طائرة حوثية مسيرة في مدينة مأرب، فيما حققت تقدما بمحافظة البيضاء، وسط خسائر كبيرة في صفوف المليشيا الانقلابية.  

وقال الجيش اليمني، في بيان، إن دفاعاته نجحت في إسقاط طائرة حوثية بدون طيار في سماء مدينة مأرب، قبل تنفيذ هجمات إرهابية.

وجاءت العملية غداة هجمات إرهابية نفذتها مليشيا الحوثي بصواريخ كاتيوشا على أحياء سكنية ما أسفرت عن إصابة عدد من المدنيين وتفحم عدد من المركبات واحتراق مستودعات تجارية.

وعلى الصعيد العسكري، حققت قوات الجيش اليمني، وبإسناد من التحالف العربي، تقدما نوعيا في جبهة قانية، بمحافظة البيضاء.
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