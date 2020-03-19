Advertisements
Advertisements
Advertisements

الولايات المتحدة تعلن ارتفاع المصابين بـ كورونا إلى أكثر من 10 آلاف حالة

الخميس 19/مارس/2020 - 07:12 م
Advertisements
بوابة الفجر
الفجر
Advertisements
أعلنت الولايات المتحدة الأميكية، مساء اليوم الخميس، ارتفاع عدد المصابين بفيروس كورونا إلى أكثر من 10 آلاف حالة و 150 وفاة.

ويذكر أن قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اليوم الخميس، إن الولايات المتحدة تعمل للتوصل إلى إنتاج لقاح لفيروس كورونا، مؤكدا أن بلاده تبذل جهودا لمساعدة المصابين.

وأفاد ترامب بأن الولايات المتحدة تواصل جهودها من أجل القضاء على الفيروس الصيني، مشددا على أن واشنطن تبذل في ما وسعها لإنتاج دواء لعلاج كورونا والتوصل إلى لقاح مستقبلا.

وأضاف ترامب أنه وقع مشروع قرار لمساعدة كافة المتضررين من فيروس كورونا المستجد.

وأكد الرئيس الأمريكي أن بلاده تعيش حربا طبية يجب أن تكسبها، مشيرا إلى أن السلطات تعمل على توفير المعدات الطبية لكل الولايات.

زأوضح أنه لا يمكن تحديد متى تعود الأمور إلى مسارها الطبيعي.

ويذكر أن قال وزير الخزانة الأمريكي ستيفن منوتشين، الأربعاء، إن البطالة لن تقفز إلى 20% إذا اتبع الكونجرس خطة الإنقاذ التي اقترحها الرئيس دونالد ترامب للتغلب على أزمة فيروس كورونا.

وتعهد بأن الشركات الأمريكية ستكون لديها سيولة مالية وفيرة أثناء الأزمة.

وأضاف منوتشين، في تصريحات لمحطة تلفزيون (سي إن بي سي)، أن إدارة ترامب تغلق أجزاء من الاقتصاد "لتدمير" فيروس كورونا.

وأفادت وثيقة، اطلعت عليها رويترز، بأن إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب طلبت، الأربعاء، من الكونجرس الموافقة على مدفوعات نقدية بقيمة 500 مليار دولار لدافعي الضرائب في جولتين بدءا من 6 أبريل.

وأكدت الوثيقة أن إدارة ترامب طلبت الموافقة على قروض بقيمة 50 مليار دولار لشركات الطيران الأمريكية للتعامل مع التأثير المالي الناجم عن فيروس كورونا.

وبحسب الوثيقة، سيجري تحديد طبقات المدفوعات بناء على دخل وحجم الأسرة. وستنفذ على جولتين بقيمة 250 مليار دولار لكل منهما تبدآن في 6 أبريل و15 مايو.

وتسعى إدارة ترامب، في إطار مقترح للتحفيز والإنقاذ بقيمة تريليون دولار، إلى 150 مليار دولار أخرى لإنقاذ قطاعات الاقتصاد المتضررة بشدة في قروض أو ضمانات قروض بقيمة 300 مليار دولار للشركات الصغيرة.

ويقول مسؤولون إن ذلك سيشمل فنادق ومطاعم وصناعات مرتبطة بالطيران وقطاع التصنيع والبواخر السياحية.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

الولايات المتحدة المصابين بفيروس الكورونا ارتفاع 10 الاف

أخبار تهمك

وكيل هالاند يفجر مفاجأة بشأن انتقاله إلى ريال مدريد

منذ 17 دقيقة

عاجل.. المملكة تعلن تسجيل إصابات جديدة بفيروس "كورونا"

منذ ساعة الا ربع

إجراء عاجل من النيابة العامة لشخصين قاما بشرب "معقمات"

منذ أقل من ساعتين

عاجل.. الحكومة تعلن موقفها من إلغاء الفصل الدراسي الثاني

منذ حوالي 6 ساعات

الصفعة الكبري.. ميسي يُقرر الرحيل ولاعب واحد قادر على إبقاءه داخل برشلونة

منذ أقل من ساعتين

الأرصاد تفجر مفاجأة بشأن آخر أيام فصل الشتاء

منذ حوالي 5 ساعات

لأول مرة.. الكشف عن عرض الزمالك الضخم لخطف "جوكر" الأهلي

منذ ساعتين و 9 دقيقة

أحمد فتحي يعتذر عن حضور اجتماع لجنة التخطيط بالأهلي.. تعرف على السبب

منذ أقل من ساعة

عاجل.. الحكومة تقرر إغلاق المطاعم والمقاهي والمراكز التجارية

منذ حوالي 8 ساعات

ليس أوباميانج أو سترلينج.. ريال مدريد يتجه لضم صاروخ الدوري الإنجليزي

منذ أقل من ساعة

عاجل.. موعد صرف 500 جنيه منحة لهذه الفئة من العمال

منذ حوالي 9 ساعات

عاجل.. عقوبات جديدة ضد كهربا وعاشور بسبب السوبر المصري

منذ ساعة

استشاري أمراض جلدية يكشف حقيقة نقل القطط والكلاب لفيروس كورونا

منذ حوالي 7 ساعات

تصريح صادم من منظمة الصحة العالمية عن تأثير كورونا

منذ حوالي 11 ساعة

بديل معلول على طاولة الأهلي

منذ حوالي 7 ساعات

رشح الأنف الفيصل.. كيف يمكن التفرقة بين الكورونا ونزلة البرد؟

منذ ساعتين

موضوعات متعلقة

ترامب يقطع مساعدات كانت موجهة للمستشفيات الفلسطينية

ترامب: قريبون جدًا من اكتشاف لقاح لفيروس كورونا

الكونجرس الأمريكي يوافق على ميزانية استعجالية لمكافحة كورونا

ترامب: استثنيت بريطانيا من قرار حظر السفر لتعاملها الجيد مع "كورونا"

ترامب: الاقتصاد الأمريكي سيتعافى بسرعة من تداعيات فيروس كورونا

ترامب يتحدث عن تقدم في تجربة لقاح ضد "كورونا"

Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

الأكثر قراءة
07:27 م

وكيل هالاند يفجر مفاجأة بشأن انتقاله إلى ريال مدريد

عاجل.. المملكة تعلن تسجيل إصابات جديدة بفيروس "كورونا"

07:00 م

الأرصاد تفجر مفاجأة بشأن آخر أيام فصل الشتاء

02:53 م

لأول مرة.. الكشف عن عرض الزمالك الضخم لخطف "جوكر" الأهلي

05:35 م

رشح الأنف الفيصل.. كيف يمكن التفرقة بين الكورونا ونزلة البرد؟

05:42 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: نساء وزعماء

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: البورصة فى التوقيت الغلط

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: البلاء.. والوباء!

DMCA.com Protection Status