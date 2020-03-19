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عاجل.. المملكة تعلن تسجيل إصابات جديدة بفيروس "كورونا"

الخميس 19/مارس/2020 - 07:00 م
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علم المملكة العربية السعودية
علم المملكة العربية السعودية
الفجر السعودي
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أعلنت وزارة الصحة بالمملكة العربية السعودية، مساء اليوم الخميس، عن تسجيل 36 حالة إصابة جديدة بفيروس "كورونا" المستجد "كوفيد - 19"، موضحة أن من بين الحالات الجديدة هناك 17 حالة إصابة لقادمين من دول: "المغرب، وبريطانيا، وإسبانيا، وإيران، وباكستان، والكويت، والعراق، والهند، والولايات المتحدة الأمريكية".

وقالت الصحة: إن "الـ 19 حالة الأخرى هي لمخالطين مع حالات إصابة سابقة، وهناك 21 حالة في مدينة الرياض و 4 في القطيف و3 حالات في مكة المكرمة و 3 حالات في الدمام، وحالتين في الهفوف وحالة واحدة في كل من جدة والظهران ومحايل عسير".

كما ذكرت أن إجمالي الحالات المسجلة في المملكة وصل إلى 274، تعافت منها اليوم حالتان ليصبح مجموع حالات التعافي 8 حالات، ويوجد حالتان في وضع حرج وبقية الحالات بوضع مستقر، ولم ترصد إلى تاريخه أي وفيات.

وطلبت من الجميع الالتزام بالإرشادات الوقائية مثل: "تجنب المصافحة، ومداومة غسل اليدين، والبعد عن التجمعات، ضمانا لسلامتهم وصحتهم، ولصحة المجتمع"، داعية من كانت لديه تساؤلات او استفسارات عما يخص الفيروس، التواصل مع "مركز اتصال الصحة 937"، مشددة على ضرورة أخذ المعلومات من مصادرها الرسمية، وعدم الانسياق وراء الشائعات.

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الكلمات المفتاحية

كورونا المملكة السعودية

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