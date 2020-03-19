حملة موسعة لحماية المستهلك تضبط كميات كبيرة من المستلزمات الطبية

شن جهاز حماية المستهلك حملات رقابيه موسعه بمحافظات الجمهوريه بمشاركه الجهات المعنيه وبالتعاون والتنسيق التام مع الادارة العامه لمباحث التموين وقطاع الرقابه التموينيه والرقابه التجاريه بوزراة التموين.





أسفرت الحمله بمحافظة القاهرة الكبرى عن :





- ضبط مصنع لتصنيع مكملات غذائية مجهوله المصدر بمدينه السادس من اكتوبر وتم التحفظ على الكميات الاتيه:

- ٣ طن و ١٩٨ كيلو جرام مواد خام

- ٢٨ صنف مكملات غذائية عبارة عن ( ٢٢٤٧ علبه لامازه - ٣٧٩٢ علبه اوكسا - ٣٤٥٨ علبه سكر راجه - ٢٨٥٦ علبه فاست فروزو - ٣٨٤٠ علبه كاكى فروت - ٣٢٠ علبه سوربكس - ١٦٨ علبه برومين - ١٦٨٠ علبه اوبتى فيت - ١٢٩٦ علبه اودتى ترول - ٢٨٨ علبه مايونيل - ٨٦٤ علبه فيروبلكس - ٣٦٠٠ علبه اوبتيديت -١٧٩٢ علبه فيروفلوك - ٦٤ علبه عسل فى سترونج - ٥٧٦ علبه تونو - ١٥ علبه تاج اوميجا - ٣٠٠٠ علبه اوسودى - ١٢٥٠ كيس برولايف - ١٩ علبه صابا فيبر - ٥٨ علبه بلان زاكو- ٦٧٢ علبه صافا فيبر - ٦٠٠ علبه ماميبير - ٩٧٥٠ كيس برولايف - ٢٥٠ علبه مالتى ايرو - ٢٠٠ علبه مالتى كال - ٤٠ علبه ماستر تى - ٧٠٠ علبه سورتى - ٢٤٠٠ علبه جرو كال - ٢٠٠٠ شريط جرو كال جارى التعبئة .





- تم تحرير محضر لمحل مستلزمات تجميل وذلك لوجود عدد ٣٥٠ عبوة أصناف مختلفة منتهية الصلاحية و٣٠٠عبوة أصناف مختلفة مجهولة المصدر .





- تم تحرير محضرين لمحال تموين لديهم كميات زائدة ( عدد ٢١٠٠ كيلوجرام سكر - عدد ٣٠٠ زجاجة زيت )





بجانب محاضر لشركات منتجات طبيه بدون ترخيص وتقوم ببيع منتجات مجهولة المصدر بيانها كالتالى :

- ضبط ( عدد ٩٠٠ سرنجة - عدد ٥٥٠ جوانتى معقم - عدد ٢٥٠ استرا عدد ١٥٠٠ كانيولا وريدى - عدد ٤٧٥ غيار جراحى)





- ضبط (عدد ٢٤ عبوة كريم للبشرة سودو كريم مستورد - عدد ٦٠ عبوة كريم للبشرة نيفيا مستورد - عدد ١١ عبوة شامبو اطفال sanosan مستورد - عدد ٢٥٠ علبة مساك للوجة)





- تحرير محضر لادارة منشأة بدون ترخيص وبيع منتجات مجهولة المصدرة( عدد ٢٤ كريم بشرة نيفيا مستورد - كميات من الشامبو وصابون جلسرين وكريم لوسيون للبشرة للاطفال).





- ضبط شركة للمستلزمات الطبية ومستحضرات التجميل وتم تحرير محضر لادارة منشأة بدون ترخيص وبيع منتجات طبية مجهولة المصدر وبيانها كالتالى (عدد ١٥٠ عبوة كريم نيفيا مستورد - عدد ٤٨٠ عبوة ديتول - عدد ٦٧ عبوة كريم سودو كريم – عدد ٢٠٠٠ سرنجة ٣سم - عدد ٣٥٠ غيار جراحى)





- كما تم ضبط ٢٤٢٥٠ كمامه بمنطقة بولاق الدكرور وتم حبسها عن التداول والبيع عبر موقع فيس بوك سعر العلبه الواحده ١٨٥ جنيه وتم اتخاذ الاجراءات القانونيه والاحاله للنيابه لاتخاذ شئونها.





- ضبط عدد كبير من زجاجات كحول وعدد من الجوانتيات الطبيه مجهول المصدر .





وبمحافظة السويس أسفرت الحملات عن ضبط عدد ٣٠٠٠ كمامه مجهوله المصدر كما تم محاوله شراء من احد محلات العطور المركبه التي تبيع زجاجات تحتوي على كحول مخفف بالتدليس على أنها تستخدم للتطهير وتم التحفظ على المضبوطات واتخاذ الاجراءات.





- بمحافظة كفر الشيخ : أسفرت الحملات عن ضبط عدد 14600 جوانتي مجهول المصدر - عدد 40 عبوة محلول - 20 عبوة جلوكوز .





- كما تم شن حملات رقابيه على الصيدليات ومحال مستحضرات التجميل لضبط أيه مخالفات ومحال السلع الغذائية للتأكد من توافر كافة السلع والمنتجات باسعارها الطبيعية.

- كما تم ضبط سيارة محملة بكمية 1290 لتر من الكحول مجهوله المصدر.

- ضبط مصنع لتصنيع المطهرات بدون ترخيص وتم التحفظ على الكميات المضبوطه ( ٣٣٦٠ عبوة مطهر - ٧٣٢ عبوه فارغه - ١٥ كجم بودرة بيتادين - ٣٦٠ كجم كحول ايثيلي خام ).













- وبمحافظة الاسكندرية

- تم شن حملات رقابيه موسعه بالتعاون مع الاجهزة الرقابيه المعنيه على شركات المستلزمات الطبية والمطهرات للتأكد من البيانات المدونة على العبوات و تاريخ الصلاحية و الفواتير و المستندات الدالة على مشروعية الحيازة للاصناف الموجودة وكذلك التراخيص اللازمة و قد تم التحفظ على كميات من الكمامات و المطهرات مجهولة المصدر و غير مدون عليها بيانات.

- ضبط عدد 5 جركن كحول ايثلي 70% في عبوة 20 لتر مجهول المصدر

- عدد 3 جركن كحول ايثلي 99.5 %

- عدد 5000 زجاجة جل مطهر

- عدد 290 زجاجة كحلي ايتلي 70 %

- عدد 4600 جوانتي

- عدد 5000 ماسك مجهول المصدر

- ضبط مخزن كبير يتبع احدى الشركات الكبرى للمستلزمات الطبية بمنطقة سموحة غير مرخص و به كميات كبيرة من المستلزمات الطبية و تم التحفظ على 47 صنف باجمالى 66382 وحدة مختلفة من الاصناف الطبية و المطهرات و تم اتخاذ اللازم و تشميعه .

- تم ضبط مصنع للكيماويات الصناعية بدون ترخيص و منتجات صناعية و مطهرات مصنعة مجهولة المصدر و تم التفتيش على مصنع كبير للصناعات الغذائية و الحلويات بناءاً على شكوى وردت الى مديريه التموين بالمحافظه

- تم المرور على أحد المولات التجاريه والقائم على بيع الأجهزة الكهربائية للتأكد من التخفيضات المعلن عنها و تم التحفظ على افران كهربائية مدون عليها بيانات غير مطابقة للفواتير وتم عمل محضر غش تجارى.

- وبمحافظة الفيوم تم ضبط مصنع تمور بحوزته 1000 كجم بلح عجوة وكذلك 190 عبوة دبس بلح زنة العبوة 400 جرام جميعها مجهولة المصدر معدة للتوزيع على الأسواق قبل بداية شهر رمضان المبارك.

- ضبط حوالى 3000 كمامة مجهولة المصدر معباة فى كراتين غير مدون عليها اى بيانات باللغة العربية وغير مدون بها بلد المنشا

- ضبط عدد 50 كرتونة تعبئة جديدة مطبقة ( تطبيق المطبعة ) لم تستخدم من نفس نوع الكراتين المستخدمة المحتوية على الكمامات المضبوطه بشركة مستلزمات طبية .









- بمحافظة بنى سويف تم ضبط وكر كبير لتصنيع الكمامات الطبيه به معدات خياطه وسرفله وجوالات شفافه اللون ورولات قماش مجهوله المصدر بمحافظة بنى سويف .

- تم ضبط مصنعين للمطهرات الطبيه بدون ترخيص

- ضبط 8140 زجاجه مطهر مجهول المصدر

- ضبط 1650 كجم كحول ايثيلى

- 15 كجم بودرة بيتادين

- 4500 علبه جوانتى مجهول المصدر و 150 كارتونه فارغه غير مدون عليها بيانات لتعبئه الكمامات

- 32 رول قماش يشبه الشاش غير مدون عليه اى بيانات





- بمحافظة جنوب سيناء تم ضبط عدد 1000 عبوة من الكمامات مجهول المصدر

- بمحافظة بورسعيد تم ضبط عدد كبير من علب كحول اسبراى لبيعها بالسوق السوداء وكميه كبيرة من الكمامات الطبيه بمحل مستلزمات طبيه تم حجبها عن التداول





- واخيراً بمحافظة الدقهليه تم ضبط عدد من جراكن كحول مجهوله المصدر داخل صيدليه وبسعر بيع اعلى من السعر المدون بالفاتورة

- تحرير محاضر لحجب منتجات طبيه عن البيع وعدم منح المستهلكين فواتير و ضبط كميات كبيرة من الكمامات الطبيه مجهوله المصدر.