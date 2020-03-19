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بإطلالة جديدة.. سوسن بدر تغازل جمهورها عبر "إنستجرام"

الخميس 19/مارس/2020 - 08:26 م
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بوابة الفجر
روان هيثم
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نشرت الفنانة سوسن بدر، صورة جديدة لها عبر حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

وقد ظهرت "بدر"، في هذه الصورة خاضعة لجلسة تصوير مرتدية بلوفر من اللون الأسود مع ربط شعرها بوشاحا خفيفا، وضع ميكب يتناسب مع جمال بشرتها وإرتدائها لبعض من الإكسسورات الرقيقة.

وكتبت "بدر"، على هذه الصورة قائلة: "يا ريت كلنا نحاول نقعد في البيت، ربنا يعدي الأيام دي على خير".

وتابعت "بدر"، عبراتها قائلة: "أتمنى الصحة والسلامة للجميع، ثم أشارت لمصمم الاكسسورات الخاص بها والفوتوجرافر خاصتها".

وعلق أحد المتابعين عليها قائلا: "ربنا يستر والله إحنا قاعدين في حظر تجول وخوف وقلق حاسة إني في كابوس ربنا يعديه على خير".

وفي سياق آخر قدمت "بدر"، العديد من الأعمال الفنية منها زي الشمس، حبيب الله، الملك لير، الأب الروحي، جراند أوتيل، أبو العروسة، قط وفار، بخط اليد، خيط حرير.
بإطلالة جديدة.. سوسن بدر تغازل جمهورها عبر إنستجرام
بإطلالة جديدة.. سوسن بدر تغازل جمهورها عبر "إنستجرام"
بإطلالة جديدة.. سوسن بدر تغازل جمهورها عبر "إنستجرام"
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