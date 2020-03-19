لمواجهة "كورونا".. حملة لتعقيم كنيسة العذراء في الفجالة (صور)



وطالب شعراوي من المحافظين التأكد من تواجد الملصقات بضرورة التأكد من وجود ملصقات وإرشادات التوعية في الأماكن العامة والاستمرار في توزيعها على الجهات التابعة والمدارس والجامعات والتواصل مع غرفة العمليات، وإدارة الأزمات بالوزارة، وإبلاغها فورًا بأي اشتباه في حالات مصابين جديدة، أو أي إجراءات يتم اتخاذها للوقاية.



وتقرر أن يتم تطهير المساجد العادية والصغيرة قبل وبعد صلاة الجمعة، وكذا تطهير المساجد التي يتردد عليها أعداد كبيرة من المصلين عقب كل صلاة، كما تم التنبيه بتطهير الكنائس والأديرة والمستشفيات للتأكيد على النظافة واتخاذ التدابير الوقائية والتوعية.



وكانت الكنيسة القبطية الأرثوذكسية قد أعلنت بيانا رسميًا، ونص البيان على كالتالي: تضامنًا مع توجيهات السيد رئيس الجمهورية بتعليق الدراسة بالمدارس والجامعـات للوقاية الصحية من فيروس كورونا الجديد COVID-19، قررت الكنيسة القبطية الأرثوذكسية العمل بالقرارات التالية لمدة أسبوعين: تعليق كافة خدمات التربية الكنسية على اختلاف المراحل العمرية وكذلك الاجتماعات النوعية والعامة.

حرصت وزارة الصحة والسٌكان بالقاهرة بالتعاون مع إدارة المكافحة، علي تعقيم مبني كنيسة القديسة العذراء مريم بمنطقة الجالة وسط محافظة القاهرة.واتخذت إيبارشية وسط القاهرة للأقباط الأرثوذكس، إجراءات وقائية إضافية لمواجهة الفيروس المستجد.وشملت، تقديم فقرة طبية لمدة 5 دقائق بعد كل عظة صباحية، ولمدة 15 دقيقة بعد كل عظة مسائية من أحد الأطباء المتخصصين، وذلك في جميع الكنائس، ولمدة شهر، لرفع مستوى الثقافة الصحية والطبية لدى الأقباط، والتنبيه على كل من يعاني من نزلة برد التزام الراحة بالمنازل.يأتي ذلك في حملة تطهير وتعقيم كافة المباني والمنشآت الحكومية ودور العبادة ووسائل النقل لمواجهة فيروس كورونا.ومن جهته، وأصدر اللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، الاثنين، توجيهات للمحافظين بضرورة اتخاذ كافة الإجراءات للتأكد من تطهير مباني المحافظات، والمباني الملحقة والتابعة بالمراكز والمدن ووضع مطهرات في أماكن ظاهرة والتنبيه على العاملين بإجراءات التطهير والوقاية.