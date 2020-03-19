"شؤون الحرمين" تقوم بإجراءات وقائية مشددة لإقامة صلاة الجمعة في المسجد الحرام





أمر الرئيس العام لشؤون الحرمسن الشيخ عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس، مساء اليوم الخميس، برفع مستوى الإجراءات الوقائية و الاحترازية القائمة في المسجد الحرام؛ استعداداً لاستقبال المصلين يوم غد الجمعة.





وشدد "السديس" على جميع الإدارات الميدانية و الخدمية بمضاعفة الجهود المبذولة في تعقيم وتطهير المسجد الحرام وأروقته، وتفعيل مبادرات الرئاسة (تعقيم وتعظيم، وتطهير وتدبير، واحتراز واعتزاز)، التي بدورها تضمن بعد سلامة من يأتوا إلى المسجد الحرام وتوفير بيئة صحية وأمنة لهم.





طلب من كافة القاصدين بالتعاون مع منسوبي الرئاسة والجهات الأمنية والصحية المشاركة في تسهيل استقبال القادمين لأداء صلاة الجمعة والالتزام والتقيد بالإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية، التي وضعها المسؤولون للحد من تفشي فيروس كوورنا.





وأهاب من قاصدي الحرمين الشريفين بالالتزام بالإجراءات الاحترازية والتعاون مع منسوبي الرئاسة والجهات الأمنية وعدم التزاحم والتدافع لأداء صلاة الجمعة في الحرمين الشريفين والأخذ بالرخصة الشرعية بالصلاة في البيوت، تحقيقاً للسمع والطاعة لولاة الأمر ولما يبذلونه من جهود لاحتواء فيروس كورونا وما يسببه الزحام من ضياع المقصود الشرعي والصحي من عدم الاجتماعات، حتى لا تكون فرصة لانتشار الأوبئة والفيروسات، مبيناً أنه متى ما علم الله حرص العبد عوضه خيراً وكتب له أجر شهود الجمعة.



