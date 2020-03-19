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"شؤون الحرمين" تقوم بإجراءات وقائية مشددة لإقامة صلاة الجمعة في المسجد الحرام
الخميس 19/مارس/2020 - 06:21 م
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الفجر السعودي
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أمر الرئيس العام لشؤون الحرمسن الشيخ عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس، مساء اليوم الخميس، برفع مستوى الإجراءات الوقائية والاحترازية القائمة في المسجد الحرام؛ استعداداً لاستقبال المصلين يوم غد الجمعة.
وشدد "السديس" على جميع الإدارات الميدانية والخدمية بمضاعفة الجهود المبذولة في تعقيم وتطهير المسجد الحرام وأروقته، وتفعيل مبادرات الرئاسة (تعقيم وتعظيم، وتطهير وتدبير، واحتراز واعتزاز)، التي بدورها تضمن بعد سلامة من يأتوا إلى المسجد الحرام وتوفير بيئة صحية وأمنة لهم.
طلب من كافة القاصدين بالتعاون مع منسوبي الرئاسة والجهات الأمنية والصحية المشاركة في تسهيل استقبال القادمين لأداء صلاة الجمعة والالتزام والتقيد بالإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية، التي وضعها المسؤولون للحد من تفشي فيروس كوورنا.
وأهاب من قاصدي الحرمين الشريفين بالالتزام بالإجراءات الاحترازية والتعاون مع منسوبي الرئاسة والجهات الأمنية وعدم التزاحم والتدافع لأداء صلاة الجمعة في الحرمين الشريفين والأخذ بالرخصة الشرعية بالصلاة في البيوت، تحقيقاً للسمع والطاعة لولاة الأمر ولما يبذلونه من جهود لاحتواء فيروس كورونا وما يسببه الزحام من ضياع المقصود الشرعي والصحي من عدم الاجتماعات، حتى لا تكون فرصة لانتشار الأوبئة والفيروسات، مبيناً أنه متى ما علم الله حرص العبد عوضه خيراً وكتب له أجر شهود الجمعة.
هذا وقال المتحدث الرسمي لوزارة الصحة الدكتور محمد العبد العالي: إن "إجمالي عدد الحالات المؤكدة بفيروس كورونا حول العالم بلغ 220 ألف حالة، وبلغ عدد الحالات التي تم تعافيها وتشافيها 84 ألف حالة حتى الآن كما بلغ عدد الوفيات 9000 حالة".
وأضاف الدكتور العبدالعالي: أن "المملكة سجلت حتى الآن (238) حالة مؤكدة بزيادة (67) حالة عن العدد التراكمي السابق، ومعظمها حالات معزولة منذ الدخول للمملكة بعد العودة من السفر من المطار إلى الضيافة في العزل الصحي".
ولفت إلى أن معظم الحالات (180) حالة ارتبطت بالسفر أو المرور ببلدان سجلت انتشارًا للفيروس، بينما كانت (54) حالات ناتجة عن اكتساب العدوى من خلال مخالطة لحالات مصابة، مؤكدًا على أن هناك (8) شفيت تمامًا، وتبقى (230) حالة معزولة صحيًا وتتلقى العناية اللازمة وحالتهم الصحية مطمئنة ومستقرة، باستثناء حالتين حرجتين وتتلقيان الرعاية المكثفة.
وشدد على الجميع بضرورة الالتزام بجملة من التوصيات لسلامتهم وصحتهم، ولصحة المجتمع، وهي: "تجنب المصافحة، ومداومة غسل اليدين، والبعد عن التجمعات، بالإضافة لكل من قدم من خارج المملكة العزل الصحي لمدة 14 يوما, داعيا الجميع للاستفادة من خدمة التقييم الذاتي عن أعراض فيروس كورونا الجديد والمتوفر على تطبيق موعد".
كما حذر من انتشار الشائعات، مشددًا على أهمية الرجوع للمصادر الموثوقة وما تعلنه وزارة الصحة، داعياً من لديه أعراض أو استفسار أو استشارة بالتواصل مع رقم الصحة "937"، الذي يعمل مدار الساعة.
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