محافظ الفيوم: غلق 57 صالة رياضية غير مرخصة

أعلن الدكتور أحمد الأنصاري، محافظ الفيوم، عن غلق 57 صالة "جيم" غير مرخصة بمراكز المحافظة المختلفة، خلال الحملات المكثفة التي شنتها اليوم الخميس، مديرية الشباب والرياضة، بالتنسيق مع شرطة المرافق، والوحدات المحلية، للمرور على صالات الألعاب الرياضية بمختلف مراكز وقرى المحافظة، واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالف منها.



كانت حملة مكبرة مكونة من وكيل وزارة الشباب والرياضة بالفيوم، ومدير المرافق، ورؤساء المراكز والمدن، قد قامت بالمرور على صالات الألعاب الرياضية بمختلف مراكز وقرى المحافظة للتأكد من التزام هذة الصالات بتنفيذ قرار مجلس الوزراء بوقف الأنشطة الرياضية، وقامت اللجنة بغلق 57 جيم ومركز للألعاب الرياضية، وتحرير المحاضر اللازمة.



وأضاف "الأنصاري" أن المراكز التي تم غلقها وتشميعها اليوم جاءت بواقع 21 صالة "جيم" بمركز الفيوم، و10 بمركز يوسف الصديق، و8 بمركز سنورس، و7 بكل من مركز طامية واطسا، و4 بمركز أبشواي، لافتًا الى أن هذا الإجراء يأتي في إطار الإجراءت والتدابير الإحترازية لمنع إنتقال العدوى.



وأكد محافظ الفيوم على استمرار تضافر كافة الجهود، وتكثيف الحملات لتنفيذ كافة قرارات رئيس مجلس الوزراء، بشأن التصدي للعدوى بفيروس كورونا مع اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين.



حيث أصدر الدكتور أحمد الأنصاري، محافظ الفيوم، الكتاب الدوري رقم 3 لسنة 2020، بشأن الالتزام الكامل بما جاء بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 719 لسنة 2020، لتنظيم العمل بكافة الجهات الإدارية لمنع الإصابة وانتشار العدوى بفيروس كورونا المستجد.



جاء في الكتاب الدوري والذي تم تعميمة على الأجهزة التنفيذية بالمحافظة بأن القيام بالأعمال بمختلف الجهات الإدارية، من خلال ثلث القوى الموجودة بالجهة، على أن يكون العمل يومان أسبوعيًا بالتناوب بين العاملين، وأن تكون مواعيد العمل الرسمية من التاسعة صباحًا حتى الواحدة ظهرًا، مشددًا على عدم الإخلال بما يقدم للمواطنين من خدمات أساسية.



كما نص الكتاب على إلغاء البصمة للحضور والانصراف، وأن يلتزم العاملون باستخدام أقلامهم الشخصية للتوقيع، فضلًا عن التأكيد على أعمال التطهير الدوري لكافة المصالح بمعدل كل يومين.

