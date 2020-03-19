مجلس الوزراء يكشف الهدف من قرارات الحكومة بغلق المقاهي والمولات والنوادي



وأشار "سعد"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "أخبار ten" المذاع عبر فضائية "ten"، مساء الخميس، إلى قرار الحكومة اليوم بغلق المقاهي والمطاعم والمراكز التجارية من 7 مساءا إلى 6 صباحا حتى نهاية شهر مارس، حاء في إطار تقليل كثافات تواجد المواطنين.



وأضاف المتحدث باسم مجلس الوزراء، أن معدل انتشار فيروس كورونا في مصر ليس مخيفا، ولكن هذا لا يجعلنا نشعر بالطمأنينة، حيث قد يكون الوضع مرشح للتدهور إذا لم يتلزم المواطنين بالإجراءات الاحترازية، معقبا: "إذا التزم الشعب المصري سنتمكن من محاصرة الكورونا".



وأعلنت وزارة الصحة والسكان، أمس الأربعاء، عن ارتفاع عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليًا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) إلى 40 حالة.



وكشف مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة عن خروج حالتين لمصريين من مصابي فيروس كورونا المستجد من مستشفى العزل، وذلك بعد تلقيهما الرعاية الطبية وتمام شفائهما وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 28 حالة حتى اليوم، من أصل الـ 40 حالة التى تحولت نتائجها معمليًا من إيجابية إلى سلبية.



وأوضح أنه تم تسجيل 14 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، تشمل حالتين لأجانب و12من المصريين، وجميعهم من المخالطين للحالات الإيجابية التي تم اكتشافها والإعلان عنها مسبقًا، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصى التى تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية.



وقال إن جميع الحالات المسجل إيجابيتها للفيروس بمستشفيات العزل تخضع للرعاية الطبية، وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية.



وذكر أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى اليوم، الأربعاء، 210 حالات من ضمنهم 28 حالة تم شفاؤها وخرجت من مستشفى العزل، و6 حالات وفاة.



وأكد مجددًا عدم رصد أي حالات مصابة أو مشتبه في إصابتها بفيروس كورونا المستجد بجميع محافظات الجمهورية سوى ما تم الإعلان عنه، مشيرًا إلى أنه فور الاشتباه بأي إصابة سيتم الإعلان عنها فورًا، بكل شفافية طبقًا للوائح الصحية الدولية، وبالتنسيق مع منظمة الصحة العالمية.



كما تواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع منافذ البلاد (الجوية، البرية، البحرية)، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما تم تخصيص الخط الساخن "105"، و"15335" لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية.



قال المستشار نادر سعد، المتحدث باسم مجلس الوزراء، إن مجلس الوزراء إتخذ عدد من الإجراءت الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا، موضحا أن الحكومة المصرية جاهزة بعدة سيناريوهات لمواجهة تفشي الفيروس، ومنها تعليق الدراسة بعد ظهور 4 حالات إصابة بين الطلاب.