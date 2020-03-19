"حماية المستهلك": ضبط دفاتر وأختام مقلدة لمنشأت طبية (صور)

في إطار المتابعه المستمرة لجهاز حمايه المستهلك واستكمالاَ لدوره الوطنى خاصه فى مواجهه الأزمات ، تم شن حملات رقابيه موسعه بمحافظه القليوبيه، أسفرت عن ضبط وكراً كبيراً يقوم بتجميع وتصنيع مستلزمات طبية " مطهرات - كحوليات " مجهولة المصدر باستخدام مواد خام وتصنيع لمستلزمات طبيه يتم توريدها لمنشآت طبيه ، كما تم ضبط العديد من أختام تحمل اسماء مستشفيات ومنشآت طبية لايهام اجهزة الرقابة بان هذه المنتجات مطابقة للمواصفات القياسية .









أوضح اللواء راضي عبدالمعطى رئيس الجهاز أن الواقعة بدات بمجرد ورود معلومات إلى إدارة التحريات بجهاز حمايه المستهلك حيث تم اجراء محاولة لشراء كميات من المستلزمات الطبية من خلال صفحه التواصل الاجتماعى "الفيس بوك " لتحديد مكان تواجد الوكر وتبين أنه مكتب توريدات بدون ترخيص ، حيث أكدت المعلومات ان مكان الوكر هو منطقه قليوب.





وعلى الفور تم مداهمة المكان من خلال رجال الضبطية القضائية التابعين للجهاز وأسفرت عن ضبط الكميات الآتيه :

- عدد ٤٨ جركن كحول سعه الواحد ٢٠ لتر لكل جركن

- ٢٠ كرتونه سترليوم داخل كل كرتونه ١٢ عبوه

- ١٢ كرتونه قسطرة تايلاندى الصنع ٣ مم كل كرتونه بها ١٠ قطع

- ٨٥ عبوه سترليوم صغيرة سعه الواحده ١٠٠ مم

- ٥٥ ختم خشبى باسماء صيدليات وعيادات

- ٥٥ ختم بلاستيك اليكترونى باسماء صيدليات وعيادات طبية

- كما تم ضبط دفاتر محظور تداولها خارج المنظومه الطبية لشركات طبيه مختلفه .





وأشار إلي أنه تم اتخاذ كافه الاجراءات القانونيه حيال المخالفات المشار اليها وإحاله جميع المحاضر للنيابه العامه لاتخاذ شئونها ، كما أكد على ان الجهاز هو الوكيل عن المواطنين والمدافع عنهم في مواجهه كل ما يخل بحقوقهم الاستهلاكية وأنه يعمل بالتنسيق التام مع كافة الأجهزة المعنية والأجهزة الرقابية المختصة.





وأكد رئيس الجهاز أنه تم اتخاذ كافه الاجراءات القانونيه حيال المخالفات المشار اليها واحاله جميع المحاضر للنيابه.





ويهيب رئيس جهاز حمايه المستهلك بالسادة المواطنين الابلاغ عن أيه ممارسات سلبيه ضارة بالمستهلك أو أيه معلومات بشأنها ، مؤكداً على أهميه تفعيل الرقابه المجتمعيه فى اطار متوازى مع الرقابه المؤسسيه التى تستهدف ضبط المنظومه الاستهلاكيه.





وعلى جانب آخر وجه عبدالمعطى رساله للتجار ومقدمى الخدمات الالتزام بالضوابط القانونيه وتقديم السلع والخدمات للمواطنين بجودة عاليه والإمتناع عن أى ممارسات سلبيه تضر المستهلك مؤكدا ان القانون سيطبق على كافه المخالفين .





أوضح رئيس الجهاز أن طرق التواصل مع الجهاز متعددة سواء من خلال الخط الساخن19588، أو رقم الواتس آب ( خدمه المواطن رقيب) 01281661880 و من خلال الموقع الإلكتروني للجهاز WWW.CPA.GOV.EG، أوعبر التطبيق الإلكتروني المتاح على الهواتف الذكية.