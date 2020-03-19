أحمد فتحي يعتذر عن حضور اجتماع لجنة التخطيط بالأهلي.. تعرف على السبب

اعتذر أحمد فتحي، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، عن عدم حضور اجتماعه مع لجنة التخطيط للكرة، الذي كان مقررا له اليوم لحسم تجديد عقده مع النادي، الذي ينتهي بنهاية الموسم الجاري.



جاء اعتذار فتحي نظرا لوجوده مع أسرته خارج القاهرة، حيث استأذن اللاعب من سيد عبدالحفيظ، مدير الكرة، لتأجيل موعد الاجتماع إلى الأحد القادم لحين عودته.



وكانت لجنة التخطيط للكرة، برئاسة محسن صالح، قد اجتمعت اليوم مع وليد سليمان لاعب الفريق، وبعد التنسيق الكامل مع الكابتن محمود الخطيب، رئيس النادي، في كافة الأمور، تم تجديد عقد اللاعب لمدة موسمين قادمين.