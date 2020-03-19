عاجل.. تونس تسجل اول حالة وفاة بفيروس 'كورونا'

أكد المدير الجهوي للصحة بسوسة سامي الرقيق، اليوم الخميس 19 مارس 2020، أن نتيجة التحاليل المخبرية التي أجريت على جثة المسنة التي توفيت يوم أمس في الحجر الصحي الذاتي بعد عودتها من تركيا، كانت إيجابية أي أنها تحمل فيروس 'كورونا المستجدّ'.



