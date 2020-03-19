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ليس أوباميانج أو سترلينج.. ريال مدريد يتجه لضم صاروخ الدوري الإنجليزي

الخميس 19/مارس/2020 - 06:46 م
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ري
ري
ريهام عبد المحسن
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يخطط ريال مدريد الإسباني إلى التعاقد مع أحد نجوم فريق آرسنال الإنجليزي خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وكشفت شبكة سبورتس مول البريطانية أن ريال مدريد بات يتبع مؤخرًا سياسة جديدة بالتعاقد مع مواهب شابة وذلك بعد الارتفاع الجنوني في أسعار اللاعبين.

وأكدت الشبكة البريطانية أن ريال مدريد ارتبط مؤخرًا بإمكانية التعاقد مع البرازيلي جابرييل مارتينيلي نجم المدفعجية وأن النامي الملكي يرغب في استخدام نجمه داني سيبايوس والمُعار لآرسنال حتى نهاية الموسم الجاري من أجل ضم مارتينيلي.

وذكرت الشبكة البريطانية أن سيبايوس كان قد انضم إلى آرسنال معارًا من ريال مدريد في فترة الانتقالات الصيفية الماضية.

وأوضح الموقع البريطاني أن آرسنال يسعى لشراء سيبايوس من ريال مدريد بشكل دائم في نهاية الموسم الجاري.
وأكد الموقع البريطاني أن ريال مدريد لا يرغب في طلب الحصول على أموال من آرسنال ولكنه يرغب ضم مارتينيلي البالغ من العمر 18 عامًا مقابل الموافقة على انتقال سيبايوس بشكل دائم للجانرز.


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