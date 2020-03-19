البرازيل تقرر إغلاق حدودها مع أوروجواي لمدة 15 يوما

ويذكر أن سجلت البرازيل، أمس الأربعاء، ثاني حالة وفاة جراء الإصابة بفيروس كورونا، لامرأة عمرها 63 عاما، لفظت أنفاسها الأخيرة، الثلاثاء.





وكان الرئيس البرازيلي، جايير بولسونارو، قد قال إنه لا يجب أن يكون هناك ذعر بسبب تفشي فيروس كورونا، مضيفا أنه إذا كان هناك ذعر فإن العواقب ستكون أكثر سوءا.





وأوضح بولسونارو، للصحفيين في برازيليا، أنه سيعقد مؤتمرا صحفيا بشأن تداعيات الإصابة بالفيروس، الثلاثاء، مع رؤساء الهيئات التشريعية والقضائية لإثبات أن المصلحة الوطنية تفوق المصالح الشخصية، وأشار إلى أن حركة تجارة السلع ستظل متاحة.





وفي الأرجنتين، أعلنت وزارة الصحة تسجيل 14 حالة إصابة جديدة، ليرتفع بذلك العدد الإجمالي للإصابات في البلاد إلى 79 حالة، إلى جانب حالتي وفاة.





وأعلن الرئيس الأرجنتيني، ألبرتو فرنانديز، إنشاء 8 مستشفيات طوارئ نموذجية لعلاج المصابين بفيروس كورونا.





ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء عن فرنانديز قوله إن أولوية الحكومة تتمثل في تعزيز نظام الصحة العامة لرعاية جميع الأرجنتينيين.





يشار إلى أن الأرجنتين سجلت 14، الثلاثاء، حالة إصابة جديدة بالفيروس ليرتفع الإجمالي بذلك إلى 79 شخصا.