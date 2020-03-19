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"كورونا" تؤجل مسلسل "فريندز"

الخميس 19/مارس/2020 - 07:02 م
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بوابة الفجر
الفجر الفني
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حسب ما نقلت "سكاي نيوز" عن مجلة "فاريتي" الأمريكية، فقد تأجل تصوير المسلسل الشهير "فريندز" إلى مايو المقبل، بعدما كان مقررًا خلال الأسبوع المقبل، إذ تأجل تصوير الحلقة الخاصة منه بسبب تفشي فيروس "كورونا".

سبق أن أكد نجوم ونجمات المسلسل الأمريكي الشهير "فريندز" عبر صفحاتهم الرسمية على موقع التواصل "إنستجرام" على عودة المسلسل أخيًرا في لم الشمل، ويشملهم بالكامل.

وحسبما ذكرت صحيفة ديلي ميل البريطانية، فإن "كاست" المسلسل"، ليزا كودرو وكورتني كوكس وماثيو بيري وديفيد شويمر، وأيضا مات لي بلون، أعلنوا عن الخبر بصورة موحدة لهم قاموا بنشرها عبر حساباتهم الشخصية.

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