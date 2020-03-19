عمركمال: لا تجمعني بجوهرة سوى"علاقة عمل"



وقال عمر في تصريح خاص لـ "الفجر الفني": "إن علاقته بالراقصة جوهرة لا تتعدى كونها علاقة عمل.

حيث أنه يستعد لطرح عمل فني مع الراقصة جوهر سيكون مفاجأة، ومن المقرر أن يتم عرضه خلال الفترة القليلة المقبلة.



مشددًا على أنه لم يرتبط بها، وأن ما انتشر مؤخرًا شائعة لا أساس لها من الصحة وعن علاقته بصديقه المطرب حسن شاكوش، أكد أنها مازالت جيدة بالإضافة إلى استعدادهما.



لطرح أغنية جديدة، كما يحضر عمر، لأغنية منفردة له سيطرحها رسميًا خلال اليومين المقبلين بمناسبة عيد الأم.



عقب شائعات كثيرة انتشرت مؤخرا عبر"السوشيال ميديا" وما بين نفي وتأكيد على علاقة عاطفية تجمع المطرب عمر كمال بالراقصة جوهرة، أوضح كمال ل"الفجر الفني" تفاصيل علاقته بجوهرة.