Advertisements
Advertisements
Advertisements

عمركمال: لا تجمعني بجوهرة سوى"علاقة عمل"

الخميس 19/مارس/2020 - 06:32 م
Advertisements
بوابة الفجر
نور طلعت
Advertisements
عقب شائعات كثيرة انتشرت مؤخرا عبر"السوشيال ميديا" وما بين نفي وتأكيد على علاقة عاطفية تجمع المطرب عمر كمال بالراقصة جوهرة، أوضح كمال ل"الفجر الفني" تفاصيل علاقته بجوهرة.

وقال عمر في تصريح خاص لـ"الفجر الفني":"إن علاقته بالراقصة جوهرة لا تتعدى كونها علاقة عمل.
حيث أنه يستعد لطرح عمل فني مع الراقصة جوهر سيكون مفاجأة، ومن المقرر أن يتم عرضه خلال الفترة القليلة المقبلة.

مشددًا على أنه لم يرتبط بها، وأن ما انتشر مؤخرًا شائعة لا أساس لها من الصحة وعن علاقته بصديقه المطرب حسن شاكوش، أكد أنها مازالت جيدة بالإضافة إلى استعدادهما.

لطرح أغنية جديدة، كما يحضر عمر، لأغنية منفردة له سيطرحها رسميًا خلال اليومين المقبلين بمناسبة عيد الأم.
Advertisements

أخبار تهمك

إجراء عاجل من النيابة العامة لشخصين قاما بشرب "معقمات"

منذ ساعة و 8 دقيقة

عاجل.. حقيقة إغلاق المترو في السابعة مساءً

منذ حوالي 6 ساعات

بديل معلول على طاولة الأهلي

منذ حوالي 6 ساعات

الصفعة الكبري.. ميسي يُقرر الرحيل ولاعب واحد قادر على إبقاءه داخل برشلونة

منذ ساعة و 24 دقيقة

القارة الوحيدة التي لم يدخلها فيروس كورونا حتى الآن

منذ حوالي 5 ساعات

تصريح صادم من منظمة الصحة العالمية عن تأثير كورونا

منذ حوالي 11 ساعة

عاجل.. موعد صرف 500 جنيه منحة لهذه الفئة من العمال

منذ حوالي 8 ساعات

عاجل.. عقوبات جديدة ضد كهربا وعاشور بسبب السوبر المصري

منذ نصف ساعة

عاجل.. الحكومة تقرر إغلاق المطاعم والمقاهي والمراكز التجارية

منذ حوالي 7 ساعات

الأرصاد تفجر مفاجأة بشأن آخر أيام فصل الشتاء

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. الحكومة تعلن موقفها من إلغاء الفصل الدراسي الثاني

منذ حوالي 5 ساعات

استشاري أمراض جلدية يكشف حقيقة نقل القطط والكلاب لفيروس كورونا

منذ حوالي 6 ساعات

وكيل هالاند يفجر مفاجأة بشأن انتقاله إلى ريال مدريد

منذ ساعة و نصف

ليس أوباميانج أو سترلينج.. ريال مدريد يتجه لضم صاروخ الدوري الإنجليزي

منذ أقل من نصف ساعة

رشح الأنف الفيصل.. كيف يمكن التفرقة بين الكورونا ونزلة البرد؟

منذ ساعة و نصف

لأول مرة.. الكشف عن عرض الزمالك الضخم لخطف "جوكر" الأهلي

منذ أقل من ساعتين
Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

الأكثر قراءة
05:37 م

وكيل هالاند يفجر مفاجأة بشأن انتقاله إلى ريال مدريد

الأرصاد تفجر مفاجأة بشأن آخر أيام فصل الشتاء

02:53 م

رشح الأنف الفيصل.. كيف يمكن التفرقة بين الكورونا ونزلة البرد؟

05:42 م

لأول مرة.. الكشف عن عرض الزمالك الضخم لخطف "جوكر" الأهلي

05:35 م

تصريح صادم من منظمة الصحة العالمية عن تأثير كورونا

08:14 ص

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: نساء وزعماء

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: البورصة فى التوقيت الغلط

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: البلاء.. والوباء!

DMCA.com Protection Status