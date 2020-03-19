فيروس كورونا ينقذ رئيس برشلونة من الطرد

ضرب فيروس كورونا العالم في الفترة الأخيرة، مما قد تسبب في تأجيل النشاط الرياضي في معظم الدول خاصة في أوروبا بعد إعلان الصحة العالمية أنها بؤرة الوباء في الأيام الماضية.





وجاء هذا الفيروس كإنقاذ لرئيس برشلونة جوسيب ماريا بارتوميو والذي كان مهددا بالطرد من النادي الكتالوني خلال الصيف القادم.





ووفقا لتقارير إسبانية حسب صحيفة "الاس"، فإن بسبب توقف البطولات وكل كرة القدم في العالم ومن جراء تهديد فيروس كورونا، فإنه من المستحيل اجراء انتخابات مبكرة في نادي برشلونة، وهذا يعني ان بارثوميو سوف يكمل ولايته الرئاسية التي تنتهي عام 2021.





وكان رئيس نادي برشلونة الحالي قد اتخذ ب عض القرارات التي أثارت الاعضاء داخل النادي، وأيضا دخل في أزمات كبرى مع نجوم الفريق امثال ( ليونيل ميسي - جيرارد بيكيه).





وأشارت بعض التقارير الإسبانية إلى أن ليونيل ميسي قرر الرحيل عن صفوف البارسا في حال استمرار إدارة النادي الحالية، وان الفريق يحتاج لإدارة جديدة تفكر بشكل صحيح وتنقذ الفريق.



