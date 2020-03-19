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خبراء عسكريون يمنيون يكشفون لــ"الفجر" ما وراء رسالة "غريفيث" لمحافظ حضرموت

الخميس 19/مارس/2020 - 06:23 م
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غريفيث ومحافظ حضرموت
غريفيث ومحافظ حضرموت
الشحات غريب
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تلقى محافظ حضرموت اليمنية اللواء الركن فرج سالمين البحسني، برقية من المبعوث الأممي إلى اليمن مارتن غريفيث، بشأن الزيارة الأخيرة للوفد الأممي إلى المحافظة.

وأكد غريفيث أن الوفد استمع إلى وجهة نظر المسؤولين في حضرموت حول عملية السلام والإنجازات التي حققتها المحافظة في تعزيز الاستقرار، وأشار إلى أن الوفد عقد الكثير من اللقاءات الإيجابية مع السلطات المحلية والقادة العسكريين والمكونات الحضرمية السياسية.

وأبدى غريفيث تطلعاته إلى أن تكون الزيارة فاتحة لزيارات أخرى لفريق مكتبه إلى حضرموت.

وحول هذا الأمر قال  العميد ثابت صالح الخبير العسكري اليمني في تصريحات خاصة لــ"الفجر" بأنه ليس غريبا أن يحظى محافظ حضرموت اللواء فرج سالمين البحسني باهتمام وتقدير المبعوث الدولي لليمن مارتن جريفيت... هذا الرجل اعرفه شخصيا كقائد عسكري وسياسي وإداري محنك وناجح لما يتمتع به من صفات النزاهة  والكفاءة  والقدرة والخبرة والسمعة الطيبة في حله وترحاله.

وأضاف بأن اهتمام المبعوث الاممي بحضرموت يعكس الاهتمام بأهمية هذه المحافظة الجنوبية اقتصاديا وسياسيا وثقافيا وموقعها الجيوسياسي ودورها الحضاري في التاريخ القديم والمعاصر، قائلاً: حضرموت هي الجنوب والجنوب حضرموت.

كما قال رئيس شعبة التوجيه المعنوي في المنطقة العسكرية الرابعة باليمن، العميد الركن محمد صالح صالح حويدر، لـ"الفجر" إن حضرموت بطبيعتها الجغراقية تمثل مساحة كبيرة وشاسعة اضافة إلى أنها تمتلك مخزون كبير من الخامات المتعددة والمختلفة .


وأضاف بأنه عبر مراحل التاريخ كان الاحقاف التي ذكرها الله في كتابه العزيز مأوى الرسل صالح وهود والأخير دفن فيها وتحديدا في وادي حضرموت بالقرب من شبام حضرموت التاريخية .

وكشف بأن حضرموت اشتهرت بالعلم من خلال معاهدها وجوامعها حيث يوجد في تريم وحدها مايزيد عن 300 جامع ومسجد،  وكان دور للمساجد والجوامع ليس لاداء العبادة فحسب ،بل والتعليم الاجيال مايفيدهم في حياتهم ومن بين من تعلم في هذه المساجد الأديب الشهير علي احمد باكثير ، وهو ماجعل الحضارم يشتغلون بالتجارة والهجرة من بلد لاخر وأينما استروا نشروا الدعوة الاسلامي في افريقيا وجنوب شرق اسيا اندنوسيا وماليزيا وحتى بعض من حكام تلك البلدان اصولهم وجذورهم حضرمية بامتياز، ولم يأتي غريفيث بجديد اذ أن اللواء فرج البحسني قائد المنطقة العسكرية الثانية انحدر من تلك الأصول المتعلمة والمحافظة والمحبة لوطنها حضرموت، فكان نعم السلف لخير خلف .

وقال إن حضرموت كانت دولة مستقلة عبر مراحل التاريخ بكل مقومات الدولة وحتى العام 1967 تم دمجها مع 22 مشيخة وسلطنة لتشكل بذلك جمهورية اليمن الجنوبية الشعبية ، ولعل اللواء البحسني قد جاء في وقته ليقود المحافظة الغنية بثرواتها من الخامات والسكان الواعيين والتي تراكمت لديهم خبرات التجارة والعلاقات التجاري عبر مختلف المراخل والعصور، كل ذلك وسواه اضفى عليه البحسني خبراته ومايمتلك من صفاة ومناقب قيادية ومؤهلات رفيعة لتكتمل الصورة عن هذه المحافظة وناسها وقيادتها لتشكل نموذجا فريدا ومثالا يحتذى به وماقاله جريفت لايعدو كونه تحصيل حاصل لما اعتمل ويعتمل من بناء مداميك الأمن والامان والتطور والبناء وقد أنصف في قوله .

وعلق أيضا قائد اللواء الشهيد "عمر سالم بارشيد" العميد عبدالدائم محمد صالح الشعيبي، على رسالة المبعوث الأممي مارتن غريفيث لقائد المنطقة العسكرية الثانية، اللواء الركن فرج سالمين البحسني.

 وقال صالح في تصريحات خاصة لــ"الفجر" إن رسالة المبعوث الدولي مارتن غريفيت الموجهه لمحافظ محافضة حضرموت اللواء الركن فرج سالمين البحسني والتي أشاد بها لدور حضرموت كبارقه أمل للسلام والاستقرار باليمن وبالمنطقه وان ذلك التوصيف والاشادة من قبل المبعوث الدولي يمثل وسام شرف لحضرموت ولمحافضها البطل فرج سالمين البحسني ولتكوينات المجتمع الحضرمي السياسيه والعسكريه والثقافيه عامتاً . 

وأضاف بأن ذلك ليس بجديداً علئ حضرموت التاريخ والحضاره كنمودج عام برهن ويبرهن في كل المراحل عمق وثقافة وبيئة حضرموت الراسخة في عمق التاريخ والمتآصله في صفات مجتمعها الراقي وثقافتها وتجانس بيئتها .

وقال ستضل حضرموت دوماً عنواناً للتعايش والرقي والانفتاح وهكذا هي حضرموت علئ مر التاريخ وربوع الجغرافيا وستضل متفرده ومتميزه بقيمها الاصيله وبطيبة اهلها وبنقاء فكرها .

وأكد أن رسالة إشادة المبعوث الأممي تعد شرف عظيم لنا جميعاً وتعد تكريماً مستحقاً للاخ المحافظ وذلك تقديراً لجهوده المتواصله بالمحافضه وعمله المستمر ودونما كللاً او مللاً وفي جميع المجالات. ومثل هذا التكريم والاشاده لمحافضنا هو تكريماً لجميع ابناء هذه المحافضه وبجميع تكويناتها المجتمعيه ويحق لنا الاعتزاز والفخر جميعاً باشادة  المبعوث الدولي ل حضرموت ولمحافظها. ولتكن حضرموت نموذجاً رائعاً يغتداء به الجميع .
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